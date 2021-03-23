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أخبار البلد

"الزراعة" و "ايكاردا" ينفذان يوم حقل لبرنامج التعاون البحثي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:35 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة "ايكاردا"، يوم حقل لبرنامج التعاون البحثي المشترك مع ايكاردا وذلك بمحطة البحوث الزراعية بسدس.



 وشهدت فعاليات اليوم وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلا في مركز البحوث الزراعية، برئاسة  الدكتور محمد سليمان رئيس المركز  يرافقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور علي ابو سبع المدير العام للمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافه "ايكاردا" والدكتور علاء  خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ولفيف من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وأساتذة الجامعات المصرية والفريق البحثي لايكاردا.


وشمل برنامج اليوم، زياره البرنامج البحثي للمحاصيل البقولية:  الفول البلدي و العدس والحمص، و برنامج بحوث القمح، حيث  ابدي الحضور اعجابهم بالبرامج البحثيه والاصناف و السلالات الحديثه من محاصيل: الفول و العدس والحمص.


كما تم التنويه لانتاج سلالتي قمح متحمله للحراره نتيجه للتعاون المثمر مع ايكاردا،  كما ابدي الحاضرون اعجابهم باصناف الفول جيزه ٧١٦ و جيزه ٨٤٣ المتحملة للهالوك مع انتاجيه عاليه تتجاوز ١٥ اردب للفدان.

ومن جانبه ثمن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، التعاون بين مركز البحوث الزراعية، والمركز الدولى للزراعة فى المناطق الجافة، والذي بدأ منذ عام ١٩٧٩، وذلك بهدف تحسين انتاجية محاصيل: القمح، والفول البلدى، و الحمص، والعدس، والشعير ، وذلك من خلال الإستفادة من التراكيب الوراثية الخاصة بإيكاردا والناتجة من برامج التربية لديهم.

و اكد رئيس اكاديمية البحث العلمي علي اهميه البحث العلمي الزراعي و دعم الاكاديميه من خلال الحملات القوميه والرغبه المشتركه في زياده الدعم لهذا القطاع الحيوي و اقتراح جائزة لأفضل مربي، صنف، برنامج تطبيقي لتشجيع الباحثين علي التطوير و الابداع.

كما أكد مدير الايكاردا علي أهمية التعاون مع مصر كشريك استراتيجي و الحرص علي استمرار هذا التعاون.

و أكد مدير معهد المحاصيل علي أن المعهد لا يدخر جهدا في تطوير برامج التربية و التكنولوجيات الموفرة للمياه و تحقيق الاستفاده المثلي من وحدتي الارض و المياه.
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