لم يتدرب مع الفريق.. لاعب جديد يربك حسابات منتخب مصر

خاض أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، تدريبات منفردة خلال مران الفراعنة المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا.





ومن المقرر أن يخضع أيمن أشرف إلى فحص طبى غدا لحسم مصير سفره مع المنتخب إلى كينيا وخوض المباراة .







وانطلق معسكر منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أمس الأحد، على ملعب استاد القاهرة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر على مدار يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.







ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب مصر المغلق بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة والتدريب على استاد القاهرة حتى غد الثلاثاء، وهو موعد السفر إلى كينيا لخوض منافسات الجولة الخامسة.







واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.







وضمت القائمة كلا من:





