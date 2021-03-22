لبنان إلى أين بعد خلافات الحريري وعون على تشكيل الحكومة؟ |ماهر مقلد يجيب

قال الكاتب والمحلل السياسي مدير تحرير الأهرام، ماهر مقلد، إن لبنان يشهد أزمة بكل معني الكلمة بعدما زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، رئيس الجمهورية ميشال عون، للتفاهم حول تأليف الحكومة الجديدة لافتا إلى أن عون أرسل قائمة بعدد من الوزراء تضمن له ما يعرف بـ "الثُلث المعطل بالتشكيل في الحكومة" وهو ما رفضه الحريري وبالتالي عادت الأزمة إلى نقطة الصفر من جديد.





وأضاف "مقلد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن سعد الحريري أمامه مهلة 151 يوما من الآن لتشكيل الحكومة ولكن الخلافات بين القوى السياسية كبيرة وخصوصا التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس اللبناني "ميشيل عون" وتيار رئيس الحكومة المكلف "تيار المستقبل" وفي الخلفية يقف "حزب الله" ضد تشكيل هذه الحكومة.





وأوضح "مقلد"، أن هذه الأزمة تتلخص في أن رئيس الحكومة المكلف يتمسك بأن تكون الحكومة الجديدة من 18 وزيرا من الاختصاصيين ليست لهم أي انتماءات سياسية ويتم توزيعهم على القوى السياسية، بينما رئيس الجمهورية وحزب الله يتمسكان بأن تكون الحكومة أكثر من 18 وزير ما بين 20 إلى 22 وزيرا حتى يتم الحصول على الثُلث المعطل أي ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد، معقبا: (معنى أن يستحوذ فريق رئيس الجمهورية على "الثُلث المعطل" فإنه عند أي خلاف داخل الحكومة، ستسقط الحكومة حينما ينسحب منها الثلث زائد واحد").





وكشف "مقلد" عن عناوين بارزة أخرى في الأزمة تتعلق بتسمية الوزراء، وتوزيع الحقائب، منوها إلى أنه لأول مرة في التاريخ اللبناني يعلن رئيس الحكومة المكلف "سعد الحريري" عن أسماء قائمة الوزراء المقدمة إلى رئيس الجمهورية قبل أن يعتمدها رئيس الجمهورية، ليعرف الشارع اللبناني بأنه اختار شخصيات لها إسهامات علمية، شهادات وخبرات في المجال التنفيذي لتضمها حكومة مكونة من 18 وزيرا تنتمي إلى كل الطوائف من بينها وزراء من الطائفة المارونية، الشيعية، الدروز الموحدين، السنة، الروم، الأرثوذكس ومن كل مكونات المجتمع اللبناني.





وعن السيناريوهات المتوقعة، قال "مقلد"، إنه يتوقع استمرار الأزمة مع نوع من التدهور الأمني في لبنان وبدء حرب إعلامية كبيرة بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية وفي الخلفية حزب الله،





وأضاف أنه يتوقع قطع طرقات في الشوارع ، مع المزيد من تردي الوضع الاقتصادي حيث قفز سعر الدولار الأ مريكي مقارنة بالليرة اللبنانية إلى 13 ألف ليرة لبنانية بعد أن كان الدولار يعادل 1500 ليرة ، ندرة شديدة في المواد الغذائية واستمرار ازمة جائحة كورونا مع عدم وجود افق للحل في ظل النظام الحالي الذي لم يعد مؤهلا لحل مثل هذه الظروف ومن المرجح أن يسقط كل نظام سياسي موجود في لبنان.





وأعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الاثنين، رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشال عون، مشيرا إلى أنها "مخالفة للدستور".



