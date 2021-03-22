السيسي يحذر والحكومة تتأهب .. هل يشهد رمضان ذروة الموجة الثالثة لكورونا؟

بعد استقرار نسبي في عدد إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، عاودت الأعداد التزايد بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وفقًا لتقارير وزارة الصحة، كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الموجة الثالثة من كورونا التي باتت قريبة بعد تفشيها في أوروبا.

تحذير السيسي من الموجة الثالثة

خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، تحدث الرئيس السيسي عن فيروس كورونا، حيث قال :"إحنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاي برة" .





وأضاف السيسي:" اللقاحات والتطعيم ماشيين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا، ونتمنى من الله أن يلطف بنا".





وتابع :" من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر، خاصة مع شهر رمضان..وهتبقى الناس عاوزة العزومات، عاوزين الأمر ينتهي بسلام".





استعدادات وزارة الصحة

كما قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إن الحكومة تواصل تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، وفقًا للخطة الموضوعة، وذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع السفير الصيني بالقاهرة .





وتحدثت الوزيرة عن آخر مستجدات شحنات اللقاح الصيني ، واستعدادات الوزراة للموجة الثالثة لكورونا ، حيث افادت بأن استعدادات الموجة الثالثة، تشمل اجتماعا يوميا مع مديري المديريات الصحية، لتوفير المستلزمات الطبية والوقوف على نسبة الأكسجين وأسرة الرعاية وغيرها.





وحول اللقاح الصيني ، قالت الدكتورة هالة زايد إن اليوم يتم الاحتفال بتلقى مصر شحنة من 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، مشيرة إلى أنها من اللقاحات التى أثبتت أمانها وفعاليتها، حيث إنها من أقوى اللقاحات التى تم استحداثها لجائحة كورونا.





وأضافت هالة زايد أننا نسعى جاهدين لتغطية احتياجاتنا ، لذلك ناقشنا مع سفير الصين الشقيقة عمل تصنيع مشترك فى مصر من خلال مصانع فاكسيرا ، مشيرة إلى أننا وصلنا لمراحل متقدمة من التفاوض، وطلبنا دعم الحكومة الصينية لمزيد من التفاوض فى سعر التصنيع و نتوقع توقيع هذه الاتفاقية خلال هذا الشهر .





5000 وحدة لتلقي اللقاح

أما عن خطة الوزارة في مواجهة كورونا الفترة المقبلة ، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى الأماكن المخصصة لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تخصيص أكثر من 5000 وحدة ومركز صحى، وأكثر من 600 مستشفى لتلقى اللقاحات، على مستوى محافظات الجمهورية.





ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تلقى 250 ألف مواطن للقاح فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بنهاية الأسبوع الحالى، مضيفة أن المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد يمكنهم الحصول على شهادات إلكترونية تثبت تلقيهم للقاح من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة فرض شرط تلقى اللقاحات على المسافرين، مؤكدة استعداد الوزارة لتوفير اللقاحات بغرض السفر.





رمضان وذروة كورونا

والشهر الماضي، حذرت هالة زايد في مؤتمر صحفي، من تزايد عدد حالات كورونا وعودة تفشي الفيروس التاجي في شهري أبريل ومايو ، وهو ما يتزامن مع حلول شهر رمضان و عودة التجمعات مما يزيد نسب الإصابات .





وأضافت هالة زايد أنه بالنظر إلى بداية الجائحة في مصر بالموجة الأولى، كانت ذروة الوباء خلال أبريل ومايو، ثم انخفضت الأعداد تباعا.. هكذا سيكون الحال في الفترة المقبلة مثلما حدث العام الماضي.