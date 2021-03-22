تكريم 10 أمهات لشهداء الوطن بمديرية الشباب في الإسكندرية

كرمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، ممثلة فى إدارة إعداد القادة، اليوم الاثنين، 10 أمهات لشهداء الوطن تقديرا لتضحيتهن، خلال احتفالية بعيد الأم فى مبادرة من شباب برلمان الإسكندرية.





وأشار البيان الصادر عن المديرية اليوم، إلى أنه تم تكريم كلا من والدة الرائد محمود سامي عبدالرحمن، ارملة العقيد تامر محمد محمدلطفي (نجوي ابراهيم)، ووالدة المجند احمد فؤاد كمال(سهير حسين)، وأرملة الرقيب علي جلال السيد(رزقة فؤاد)،و والدة الرقيب امنية محمد رشدي(صابرة بركات عبدالله).





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كما تم تكريم والدة الرقيب ابراهيم محمد عبدالعال(صفية ابراهيم احمد)، وارملة الرقيب احمد مبروك محمد(مروة احمد غفير)، ووالدة المجند السيد محمد السيد(زينب احمد امام)، ووالدة مساعد شهيد السيد السيد البيهاص(عواطف عبدالرحيم معروف)، و ارملة مساعد شهيد السيد محمد محمد منصور(وطنية عبدالعال).





وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن تلك السيدات يقفن فى جانب آخر من الحياة بعد فقدان فلذات أكبادهن. وازواجهن ورغم الحزن والألم الذي يعتصر قلوبهن من صدمة الفراق إلا أنهن صامدات، صابرات، رائدات, وسيدات الوطنية، قدمن أبناءهن فداء للوطن ودفاعا عن الأرض والعرض والشرف, ليلقبن بـ(أمهات شهداء الوطن والواجب) من شباب رجال الجيش والشرطة، يقفن في يوم عيد الأم في قمة المثاليات التي لا يضاهي أي تكريم لهن قيمة تضحيات أبنائهن ولا صبرهن علي مصاب فراق أعز الأحباب.





وأضافت أن امهات الشهداء تجلس اليوم دامعات العينين، يتذكرن من كان يوما فى أحضانهن ويهنوهن دومًا في عيد الأم عزائهن أن أولادهن فدوا وطنهم لحمايته ونالوا الشهادة إنهن أمهات لشهداء أبرار غادروا عالمنا وستظل أمهاتهم يحيين ذكرى فقدانهم مدى العمر، ليس في كل عيد أو مناسبة فقط متحملين الآلام متحدين الفراق صابرين.





وأشار إلى أنه لاشك ان تلك المبادرات المجتمعية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة ممثله فى مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية تخدم قطاع عريض من المجتمع السكندري.





وفى سياق متصل، قدم ممثلين من برلمان الشباب الشكر والتقدير واعتزاز من شباب برلمان الاسكندريه للدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزاره مدير المديرية بمناسبه عيد الام





وقاموا باهداء سيادتها صوره بورتريه مزيله برساله شكر وتقدير واعتزاز من شباب برلمان الاسكندريه لفخرهم بكونهم جزء من منظومه هذا الكيان الا وهو برلمان الشباب وذلك فى اطار الاحتفال بعيد الام واليوم العالمى للمراه



