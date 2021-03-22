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فرخة بتبيض ذهب .. نشأت الديهي يكشف أهمية تطوير الموانئ والنقل البحري

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:04 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن ملف الموانئ من اهم الملفات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية برمتها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، يضع نصب عينيه أن تتحول الموانن من التخزين إلى بوابة للعبور نتيجة سرعة إجراءات الجمارك، بما يساهم في انخفاض أسعار السلع والمنتجات بنسبة 15%، مؤكدًا أن النقل البحري صناعة كبيرة وهناك دولة يقوم دخلها القومي على  الموانئ.

وتابع،  لدينا فرصة ذهبية لإعادة الفرخة التي تبيض ذهب، وهى قطاع الموانئ والنقل البحري، التي يجب أن يُدار بشكل محترف ومختلف وعالمي ودولي، مشددًا على أن مصر بها 13-15 ميناء إجمالي إيراداتهم مليار جنيه بما يعادل 700 مليون دولار، وهذا رقم هزيل مقارنة بإمكانيات مصر وموقعها الاستراتيجي والجغرافي، متسائلًا: "متى يكون لدينا اسطول بحري تجاري مصري لنقل بضائع مصر المصدرة والمستوردة على الأقل؟".

وأعرب، عن ثقته في حل أزمة ملف النقل البحري وحدوث انطلاقه به طالما أن الرئيس السيسي فتح هذا الملف.
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