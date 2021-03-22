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أخبار العالم

قطر ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت وزارة الخارجية القطرية اليوم الإثنين، بيانًا رحبت فيه بإعلان المملكة العربية السعودية لمبادرة إنهاء الحرب في اليمن.

وقالت الخارجية القطرية في بيانها إن دولة قطر تعلن ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن ووضع حدّ للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، وذلك  بعد إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل."بحسب "قنا".

وأضافت أنها تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار الذي يلتف حوله كافة الفاعلون في المشهد اليمني والمجتمع الدولي.

وجددت الخارجية القطرية "التأكيد على موقفها الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216".
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