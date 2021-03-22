تحديد الأولويات في دعم التنمية الاقتصادية المحلية .. ورشة عمل بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل "تحديد أولويات المحافظة في دعم التنمية الاقتصاية المحلية" التي عُقدت صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وحاضر خلالها الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور علاء فهمي استشاري التنمية الاقتصادية.





حضر ورشة العمل وفد من وزارة التنمية المحلية، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ومديري عدد من الإدارات ذات الصلة بديوان عام المحافظة.





أشار محافظ الفيوم، إلى حرص وزارة التنمية المحلية على دعم برامج اللامركزية بالمحافظات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة، ووضع آليات العمل المناسبة للمرحلة المقبلة، في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، بهدف إحداث تنمية حقيقية بالمجتمعات المحلية المستهدفة من المبادرة.





وأوضح "الأنصاري" أن الدولة كانت معنية بتطبيق برامج اللامركزية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقامت بتوفير البرامج التدريبية لتطبيق برامج التنمية المحلية، من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب بعض الدول، مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والإمكانيات البشرية، لافتًا إلى الاتجاه حاليًا لإعادة الحياة للمشروع الذي توقف عام 2015 ودخوله مرة أخرى حيز التنفيذ، مع استغلال الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة.





وأشار محافظ الفيوم إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية التى تتميز بها المحافظة، مما يؤكد ضرورة وجود وحدة للتنمية الاقتصادية، مع استغلال التشريعات والإمكانيات المتاحة والاستفادة من الخبرات في التغلب على العوائق التي واجهت تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية، وذلك بشكلٍ متوازٍ مع تطبيق البرامج التدريبية اللازمة.





ولفت المحافظ، إلى ضرورة الاستفادة من دراسة التراكيب السكانية، واستغلال المزايا النسبية والموارد المتاحة بالمجتمعات المحلية المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي اطسا ويوسف الصديق، مؤكدًا أن تنفيذ المبادرة دون تنمية اقتصادية محلية لن يحقق جميع الأهداف المرجوة منها.





فيما أكد نائب محافظ الفيوم على ضرورة مراجعة ما تم التوصل إليه من نتائج برامج التنمية المحلية خلال الأعوام السابقة للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة، مع مراجعة الأطر التشريعية والقانونية التي تغيرت خلال ذات الفترة، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخريطة الاستثمارية للمحافظة والوقوف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق المستهدفة بالمبادرة لتحقيق التطوير المرجو منها.





كما أكد على ضرورة مشاركة الجهات المنوطة بأعمال التطوير، في المناقشات التنسيقية قبل تنفيذ الأعمال، مشيرًا أن تسويق الفرص الاستثمارية مرتبط بتحسين شكل المنتج.





وخلال ورشة العمل، استعرض الدكتور علاء فهمي استشاري التنمية الاقتصادية، عددًا من ملامح استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية المطورة، موضحًا أن مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية هو عملية تشاركية تتمثل في قيام الإدارة المحلية بالتنسيق مع القطاعات غير الحكومية، بتوظيف الموارد المتاحة لتحسين المستويات المعيشية وخلق فرص العمل لأفراد المجتمعات المحلية المستهدفة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص تمثل نقطة جوهرية في هذا الإطار.





كما استعرض "فهمي" مبادئ التنمية الاقتصادية، وركائزها من حيث البيئة الاقتصادية، والقطاع الخاص، والمواطن، ودورة عملية التنمية المحلية، والأطر التشريعية، والمؤسسية، والمالية، والتخطيطية، والتنفيذية، لاستراتيجية التنمية المحلية، مؤكدًا أن نمو الاستثمارات هو المؤشر الوحيد الذي يعبر عن نجاح استراتيجية التنمية الاقتصاية المحلية.





وأشار الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن ورشة العمل سبقها لقاء عُقد بمحافظة الفيوم منذ أسبوعين مع ممثلي وزارتي التخطيط والتنمية المحلية حول الموازنة التشاركية، وتابع، أنه تم إنشاء وحدة دعم اللامركزية بمحافظة الفيوم عام 2009 لتحسين وحوكمة الخدمات، وخلال الفترة من 2012 حتى عام 2014 تم اتخاذ عدة خطوات للوقوف على استراتيجية التنمية المحلية لمحافظة الفيوم، حيث تم تدريب كوادر وحدة التنمية المحلية، وعقد منتدى للتنمية الاقتصادية المحلية بحضور ممثلي القطاعات المختلفة، فضلًا عن عمل مسح شامل للأنشطة الاقتصادية بالمحافظة وتحليل القيمة المضافة، بهدف وضع رؤية تنموية لكل قطاع ووضع استراتيجية عامة للتنمية بالمحافظة، ثم توقف المشروع عام 2015.





وأضاف، أنه تم الاستعانة بأحد المكاتب المتخصصة، لوضع منهجية مطورة للعمل بالمشروع مرة أخرى، بهدف الوصول إلى منهجية للتنمية الاقتصادية المحلية يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية، في ظل إطار تنفيذى محدد الملامح، وذلك بعد تقييم كافة النتائج التي تم الوصول إليها خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم ضمن 5 محافظات بالصعيد يطبق بها برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، كما قامت وزارة التنمية المحلية بوضع هيكل مطور للتنمية المحلية يجري حاليًا مراجعته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





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