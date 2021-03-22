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محافظات

غلق وتشميع 11 مقهى ومطعما لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم.. صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:44 م
غلق وتشميع 11 مقهى
غلق وتشميع 11 مقهى ومطعم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 11 مقهى ومطعم بمدينة الفيوم والطريق الدائري، لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم ، بحضور المهندس  احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بمجلس المدينة، وشرطة المرافق، لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت التجارية بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد شارعي أحمد شوقي، وبحر سنورس، وطريق نادي قارون، والطريق الدائري، بالإضافة الى تفقد المنطقة الصناعية، وخلف موقف سنهور، ومنشاة عبد الله.
 
وأشار المتحدث الرسمي الى غلق وتشميع مطعمين بشارع بحر سنورس بوسط المدينة، لعدم التزام العاملين بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، بالاضافة الى غلق 9 مقاهي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ الفيوم، بغلق أية منشأة لم تلتزم بالقرارات والإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحمل الجميع المسئولية تجاه تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.



غلق وتشميع 11 مقهى ومطعما لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم.. صور
غلق وتشميع 11 مقهى ومطعما لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم.. صور
غلق وتشميع 11 مقهى ومطعما لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم.. صور
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