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تعليم

آداب حلوان تطالب طلاب الفرقة الرابعة بسرعة أداء دورة التربية العسكرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:42 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تتابع كليات جامعة حلوان الفصل الدراسى الثانى بنظام الاون لاين لاول اسبوعين فى الفصل الدراسى  و من المقرر ان يتم انتظام الدراسة خلال الفصل الدراسى بنظام التعليم الهجين ٦٠% اون لاين و ٤٠% داخل الجامعة . 
وقال مسؤل بشئون الطلاب بكلية الاداب بجامعة حلوان انه من الضرورى ان ينهى طلاب الفرقة الرابعة  الذكور دورة التربية العسكرية خلال هذا الفصل الدراسى لسهولة استخراج الشهادات نهاية العام . 

وأكد انه يجب على الطلاب بالكلية بنين و بنات احضار صورة شخصية و صورة من شهادة الميلاد للشهادات المؤقتة بعد  النجاح بهذا العام الدراسى . 

جدير بالذكر ان جامعة حلوان تستكمل امتحانات الفصل الدراسى الاول حتى يوم ٢٥ مارس ٢٠٢١ . 

 

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