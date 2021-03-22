آداب حلوان تطالب طلاب الفرقة الرابعة بسرعة أداء دورة التربية العسكرية

تتابع كليات جامعة حلوان الفصل الدراسى الثانى بنظام الاون لاين لاول اسبوعين فى الفصل الدراسى و من المقرر ان يتم انتظام الدراسة خلال الفصل الدراسى بنظام التعليم الهجين ٦٠% اون لاين و ٤٠% داخل الجامعة .

وقال مسؤل بشئون الطلاب بكلية الاداب بجامعة حلوان انه من الضرورى ان ينهى طلاب الفرقة الرابعة الذكور دورة التربية العسكرية خلال هذا الفصل الدراسى لسهولة استخراج الشهادات نهاية العام .





وأكد انه يجب على الطلاب بالكلية بنين و بنات احضار صورة شخصية و صورة من شهادة الميلاد للشهادات المؤقتة بعد النجاح بهذا العام الدراسى .





جدير بالذكر ان جامعة حلوان تستكمل امتحانات الفصل الدراسى الاول حتى يوم ٢٥ مارس ٢٠٢١ .







