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رياضة

بعد إسقاط طائرة الزمالك.. مصيلحي: قدمنا مباراة رائعة وهدفنا الفوز بكل البطولات

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، إن الفريق تعرض لضغوط كبيرة للغاية في الفترة الماضية، إلا أنه قدم مباراة أكثر من رائعة اليوم أمام الزمالك، والفريق استحق الفوز عن جدارة بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن مسابقة الدوري. 

وأوضح مصيلحي أن الهزيمة أمام بتروجت وضعت «رجال طائرة الأهلي» تحت ضغط كبير، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا رغبة جماهير الأهلي في تحقيق الانتصارات وتحقيق المركز الأول دائمًا، وهو ما يسعى إليه الفريق بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز بكل البطولات.

وأشاد المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» بأداء اللاعبين أمام الزمالك في مباراة اليوم، مشيرًا إلى أنهم كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية وظهروا بمستوى مشرف للغاية.

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