بعد إسقاط طائرة الزمالك.. مصيلحي: قدمنا مباراة رائعة وهدفنا الفوز بكل البطولات

اكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، إن الفريق تعرض لضغوط كبيرة للغاية في الفترة الماضية، إلا أنه قدم مباراة أكثر من رائعة اليوم أمام الزمالك، والفريق استحق الفوز عن جدارة بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن مسابقة الدوري.
وأوضح مصيلحي أن الهزيمة أمام بتروجت وضعت «رجال طائرة الأهلي» تحت ضغط كبير، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا رغبة جماهير الأهلي في تحقيق الانتصارات وتحقيق المركز الأول دائمًا، وهو ما يسعى إليه الفريق بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز بكل البطولات.
وأشاد المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» بأداء اللاعبين أمام الزمالك في مباراة اليوم، مشيرًا إلى أنهم كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية وظهروا بمستوى مشرف للغاية.