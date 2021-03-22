محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروع استخراج مياه الآبار للشرب والزراعة بالطاقة الشمسية برأس سدر

أفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أحدي المشروعات التنموية بتجمع سلفا بقرية ابوصويرة بمدينة رأس سدر وهو احد الآبار التي تعمل بالطاقه الشمسيه و المهداه من شركة شنايدر من اصل 7 ابار ، وهي أحدي الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مدينه راس سدر بمحافظة جنوب سيناء و عدد ( 1 ) صوبه زراعية مجهزة بالكامل ومزودة باحدث الاجهزة و تحويل عدد ( ٦ ) آبار مياه للعمل بالطاقة الشمسية و تجهيزهم بالمعدات الحديثة .





رافق المحافظ المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة وعلي حماده، رئيس مدينة رأس سدر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعواقل وشباب البدو ، ويبعد تجمع سلفا عن مدينة رأس سدر قرابة ٦٠ كم متر في العمق .





يأتي هذا في ضوء استراتيجية المحافظة لاستغلال الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه داخل الوديان والتجمعات البدوية التي تعاني من فقر شديد في مياه الشرب ، لتوفر مصدرا مستداما للطاقة لاستخدام مياة الآبار للشرب والزراعة، كبديل لاستخدام السولار وتقليل نسبة إهدار المياه المستخدمة والانبعاثات الكربونية ، بالإضافة إلى مدى شبكة رى بطول 1.2 كم و 6 صوب زراعية بطول 30 متر مما يزيد إمكانية المساحة المزروعة من 6 إلى 100 فدان بالإضافة إلى نظام الرى بالتنقيط يسمح بإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى مرة أخرى .





وأشار المحافظ إلى أن شركة شنايدر الكتريك مصر، قدمت صوبة زراعية كبيرة لمواطني وادي سلفا، لزيادة انتاج الخضراوات المحلية والمحافظة علي الرقعة الزراعية من الاندثار بسبب الجفاف الناتج عن عدم توفر الوقود الخاص بمولدات تشغيل الآبار.





وأكد المحافظ أن المشروع يخدم أكثر من 400 أسرة يعيشون على مساحة حوالي 100 فدان، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لهم، مما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام للمواطنين، وتقديم منطقة وادي سلفا كنموذج للاستدامة في مصر.





وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة بين محافظة جنوب سيناء وفريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر الكتريك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها شركة شنايدر إلكتريك مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2019، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للعمل على تنمية بعض من القري الأكثر احتياجًا من خلال توفير المياه والكهرباء لسكانها.





واضاف فودة أنة سيقوم بالعمل على تعميم هذه التجربة فى كافة و ديان و قرى المحافظة، واختتم المحافظ الجولة بتناول الغذاء مع اهالى المنطقة الذين قدموا لة بعض الطلبات والاحتياجات مثل بناء مدرسة ووحدة صحية بالتجمع وامر المحافظ بدراستها على الفور وتنفيذها فى اسرع وقت ممكن .



