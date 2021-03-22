بعد اكتساب الوزن في الشتاء.. خطوات فعالة لاستعادة رشاقتك سريعا

مع انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع نجد أننا اكتسبنا بعض الوزن الزائد، الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى اتباع نظام غذائي لخسارة هذا الوزن، إن كنت ممن اكتسبت بعض الوزن في فصل الشتاء فعليك بقراءة السطور التالية.





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن التركيز على تناول أطعمة صحية بسعرات حرارية محددة واتباع لايف ستايل صحي، يمكن أن يساهم بشكل كبير في خسارة الوزن الزائد سريعا.









خطوات بسيطة يمكن بها أن نخسر بها الوزن الزائد دون اتباع رجيم قاسٍ لتسهل الرجوع للحياة الصحية بعد البعد عنها فترة، من أهم هذه الخطوات ما يلي: وتابع القيعي، أن هناكأهم





1- عدم البدء في ممارسة تمارين عالية الشدة والبدء في ممارسة تمارين خفيفة.





2- عدم البدء من آخر مستوى وصلت إليه في أوزان الحديد، وعدم الشعور بالإحباط عندما تشعر بالصعوبة من رفعها بعد التوقف لفترة؛ وان الإستمرار في التمرين سوف يجعلك تصل إلى المستوي المطلوب سريعا.





3- التقليل من كمية الأكل بالتدريج.





4- البعد عن الأكل والمشروبات المضرة ببطء واستبدالها بأطعمة صحية .



