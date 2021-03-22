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ميكنة شاملة.. الضرائب: مصر تقدمت في ترتيب الدول لـ الخدمات الضريبية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:15 م
السيد صقر
السيد صقر
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هاني حسين
قال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن  مركز مصر في منظومة الضرائب والدول التي تقدم خدمات ضريبية أصبح متقدما بعد إدخال الخدمات المميكنة .


وأضاف صقر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه جار حاليا ميكنة مصلحة الضرائب بأكملها".


 وتابع :" مصلحة الضرائب لا تقدر قيمة الضرائب ولكن الممول هو من يتقدم بالمستندات الضريبية".


 وأكمل السيد صقر:" كل من يخالف أصبح  تحت النظر بشكل كبير داخل منظومة الضرائب  بعد ميكنة الإجراءات".


 وأضاف:"  كل الإجراءات التي تحكم العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول أصبحت مميكنة ومنها التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرار الضريبي والسداد ".
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