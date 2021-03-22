ميكنة شاملة.. الضرائب: مصر تقدمت في ترتيب الدول لـ الخدمات الضريبية

قال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن مركز مصر في منظومة الضرائب والدول التي تقدم خدمات ضريبية أصبح متقدما بعد إدخال الخدمات المميكنة .









وأضاف صقر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه جار حاليا ميكنة مصلحة الضرائب بأكملها".









وتابع :" مصلحة الضرائب لا تقدر قيمة الضرائب ولكن الممول هو من يتقدم بالمستندات الضريبية".









وأكمل السيد صقر:" كل من يخالف أصبح تحت النظر بشكل كبير داخل منظومة الضرائب بعد ميكنة الإجراءات".







