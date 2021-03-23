حياة كريمة.. استمرار العمل بالمشروعات في 192 قرية بالمنيا.. شاهد



تتواصل الأعمال بالمشروعات القومية العملاقة في 192 قرية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الأساسية ومشروعات البنية التحتية في 192 قرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 22 مليار جنيه بالمنيا









ويعيش أهالي القرى حالة من الفرحة والسعادة لتلبية احتياجاتهم من مشروعات البنية التحتية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والتعليم والطب البيطري وتبطين الترع وسكن كريم.









اقرأ المزيد:











يقول رجب أحمد علي، من أهالي عطف حيدر بالعدوة، إن القرية بها عدد كبير من المنازل المبنية بالطوب اللبن، وجاءت مبادرة حياة كريمة لتعطى الأمل لهم فى بناء منازلهم بالطوب المسلح بمبادرة سكن كريم، ولقد لمسنا بالفعل أولى خطوات تنفيذ المبادرة وكانت البداية تبطين الترع، كذلك بدأت أعمال الصرف الصحى بقرى المركز، حيث جاءت إلى القرى المعدات والمواسير وبالفعل بدأت أعمال الحفر داخل القرى لبدء المشروع.











وقالت هويدا رجب جودة، من أهالي قرية بعطف حيدر: "القرية من القرى الفقيرة، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرة التى ستعمل على إنقاذ العديد من الفقراء من خلال بناء منازلهم وتحسين حالتهم المعيشية بسكن كريم بعدما كنا مهمشين، فالمبادرة رائعة للغاية وجاءت لتطوير القرى الفقيرة والأشد احتياجا، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا للسيدات برعاية المجلس القومي للمرأة".





وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من أهالي القرية من السيدات والرجال لاستقبال ملفات الراغبين في إنشاء منازلهم بسكن كريم والتنسيق مع الوحدة المحليه ومساعدة المواطنين في عمل البحوث الاجتماعية بتحديد المستحقين.











أما رجب صالح حسن، أحد أهالى عطف حيدر، فقالت: "لا نجد كلمات نشكر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه للقرى وتحسين حالتهم المعيشية وتيسير الحياة على الفقراء بديلا عن الانتقال من قرية إلى أخرى من أجل قضاء حوائجهم".









ولفتت إلى أن قرى المبادرة ستتحول إلى مدن بعد تنفيذ المشروعات بها، إضافة إلى سعادة المواطنين ببطاقات الرقم القومي.









وأكد الحسينى أحمد رمضان، محام ومنسق بالمبادرة، أنه تم البدء في إجراءات تصوير السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن بقرى عطف حيدر وصفانية وتوابعها وبان العلم والسلطان ومحمد بيه بمركز العدوة ضمن مبادرة الـ20 ألف استمارة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وقطاع الأحوال المدنية وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس بالمنيا.





وقال: "نقوم بتعريف المواطنين البسطاء بكيفية التقديم لإنشاء منازلهم بمبادرة سكن كريم وشروطها لبدء تشييد المنازل المهدمة والتي تحتاج إلى تطوير، منها أن يكون المنزل مشيدا بالطوب اللبن أو البلوك وغير صالح للسكن على الإطلاق وداخل الكتلة السكنية وأن يكون دورا واحدا".





وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جلسة حوارية مع أهالي مركز مغاغة، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القرى والمراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بالعمل على إشراك المواطنين في تحديد الأولويات والاحتياجات للقرى والمراكز المدرجة في التطوير.









وأرسل الحضور خلال الجلسة برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي ستغير وجه الحياة في 51 مركزا على مستوى الجمهورية.









ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، خاصة أنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.









وقال إن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تستهدف 192 قرية، بـ 757 تابعا، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبًا إلى 22 مليار جنيه، مخصص منها ما يقارب 4 مليارات جنيه، لتطوير 41 قرية بمركز مغاغة، بإجمالي 491 ألفا و503 مواطنين، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من جميع الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.









وحرص المحافظ خلال اللقاء على الاستماع لنواب البرلمان، حيث يمثلون جميع فئات الشعب، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ جميع الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.









كما استمع إلى ممثلي الوحدات القروية وعددها 8 وحدات قروية، حيث أشار المحافظ إلى أنه منذ 2014 وحتى الآن، تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة بتكلفة تصل إلى 41 مليار جنيه، وذلك بخلاف المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.









وأكد المحافظ أنه تم دراسة ورصد جميع احتياجات ومتطلبات القرى الفعلية، ودراسة جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية، بالإضافة إلى إقامة مجمعات صناعية في القرى، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدا أن المقاولين والعمال من الأهالي المحليين بالمركز، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء تلك القرى، حيث ستشمل أعمال التطوير بمركز مغاغة، تطوير مستشفى مغاغة المركزي، ومستشفى الرمد، و15 وحدة صحية أخرى، و30 مدرسة، حيث تم البدء في تنفيذ 1 مشروعا والانتهاء من 14 مشروعا.