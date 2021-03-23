وزارة الصحة تستعد لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا.. ونواب يحذرون من زيادة أعداد الإصابات الفترة المقبلة ويطالبون المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية

صحة النواب تطالب بإلغاء التجمعات العائلية خلال شهر رمضان

نائبة: تلقى جرعات لقاح كورونا تسهم فى التقليل من نقل العدوى

برلماني: وعى الأفراد وسيلة أساسية لمنع انتشار العدوى





قالت وزيرة الصحة، خلال كلمتها مؤتمر صحفى اليوم، إننا نشهد تحورات فى فيروس كورونا فى العديد من الدول وذلك ملموس خاصة فى فرنسا، مضيفة نعمل على مراجعة احتياجات القطاع الطبى استعدادًا لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.





وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أننا على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، والحرص على الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.





قالت النائبة، عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إننا على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن الأسباب التى ثبت تأثيرها في الحد من الإصابة بفيروس كورونا علميًا ، تتمثل في استعمال الماسك الطبي ، معقبة: "الفيروس ملوش أي مدخل الا من منطقة العين والأنف والفم، واهمهم الأنف، وعدم التلامس لمنطقة العيون، بتأثر على معدلات دخول الفيروس إلى الجسم "





وعن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المواطنين، استعدادًا لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، شددت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة الاستعمال الصحيح للكمامه الطبية ، ووجوبية تقطيعها بعد الاستخدام مباشرة، وكذا التخلص منها بطريقة صحيحة، معقبة:" الكمامه لو اترمت سليمة، الناس بتستعملها تاني" .





واستطردت: فيما يتعلق بالكمامات القماشية، التي تستعمل أكثر من مرة، لابد أن تعقم بشكل مستمر، ومن ثم تعريضها لأشعة الشمس، لأن التعرض لأشعة الشمس يعتبر من وسائل التعقيم الهامة.





وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ، وإلغاء كافة التجمعات العائلية، وكذا الزيارات لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، معقبة: "الفيروس بينتقل من عطسة أو كحة من مسافة (متر إلى متر ونصف)، وعلى كل شخص أن يلتزم بهذا القدر من المسافة فى صلاة الجماعة والتراويح، والفيروس عند دخوله الجسم يستقر لمدة 5 أيام في منطقة الأنف والزور، واستعمال الغرغرة بالماء الساخن مع الملح بتقدر تقضي على الفيروس في المرحلة الأولى قبل دخوله للجسم والتأثير عليه".





من جانبها قالت النائبة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن عملية التطعيم الخاصة بتلقى جرعات لقاح كورونا ، تعد من أهم العمليات الواجب اتباعها في هذه المرحلة ، مناشدة جميع المواطنين بالذهاب لتلقى جرعات التطعيم المخصصة لكل فئة، معقبة: "كل ما عدد كبير يطعم كل ما كانت الدنيا هتبقي أحسن ، الناس إللى بتسجل اسمائها تروح تاخد التطعيم، لأن كتير من الناس يتسجل أسمائها ، ولا تذهب لتلقى التطعيم ، ياريت نشجع بعضنا على التطعيم ، لأنه بيسهم فى التقليل من نقل العدوى ".





وبررت " عبد الحليم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أسباب عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى الزيادة مرة أخرى، أنها تأتي نتيجة حالة الاستهتار، والتساهل فى تطبيق الإجراءات الإحترازية ، من جانب عدد كبير من المواطنين وعلى رأسها عدم الإلتزام بالماسك الطبي.





واستطردت: لازم نكون حريصين على تحقيق عنصر التباعد الإجتماعي، والإلتزام بإرتداء الماسك الطبي، لا سيما في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة ، لافتة إلى أنه حال التزام المواطنين بكل هذه الإجراءات لن نتعرض لحالات الإغلاق كما حدث في بعض الدول وعلى رأسها فرنسا.





وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية إلى أننا بفضل الله استطعنا تخطي الموجة الثانية من فيروس كورونا بأمان، مؤكدة أنه حال التزامنا بتلقى جرعات التطعيم، إلى جانب اتباع الإجراءات الإحترازية سنتكمن من عبورها أيضًا بسلام .





وفى نفس السياق أشاد النائب، عامر الشوربجى عضو مجلس النواب ، بجهود الدولة والممثلة في وزارة الصحة، من خلال الجهود المبذولة للتصدى لفيروس كورونا، موضحًا أن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية ، أو الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، بل الوسيلة الأساسية، لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم.





وأوضح أن هناك 90% من المواطنين يعيشون في حالة من الاستهتار واللامبالاة بالإجراءات الوقائية، معقبًا:" المواطن لازم يدرك خطورة الموقف، ويدعم جهود الدولة في تصديها للفيروس، و يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ويحرص على تحقيق التباعد بينه وبين الآخرين لاسيما في المواصلات العامة، والمدارس، والجامعات ، وكذا المناسبات والاحتفالات





وشدد " الشوربجى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" لى أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا ستكون شرسة جدًا ، مطالبا المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، من ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة وتطبيق التباعد المكاني بقدر المستطاع وغسل الأيدي، وتعقيمها بشكل مستمر.





وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله ألا يكون الإحتفال بشهر رمضان فى هذا العام، سببا لنشر العدوى ، حال التراخي بتطبيق إجراءات الوقاية الفردية، لافتًا إلى أنه ينبغي علينا جميعًا أن نلتزم بكافة الإجراءات الإحترازية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري .





يشار إلى أن أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم قريبًا تسجيل لقاح جونسون اند جونسون ، لافتة إلى أنه يتم مراجعة كافة الابحاث الاكلينيكية، لكل الشركات وسيتم تسجيلها مجانًا 100%، مما يتيح لنا مصادر متعددة من اللقاحات خاصة .





وأشارت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى، اننا نشهد تحورات فى فيروس كورونا فى العديد من الدول وذلك ملموس خاصة فى فرنسا، مضيفة نعمل على مراجعة احتياجات القطاع الطبى استعدادًا لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.





وتابعت أنه مضى شهر على بداية تلقى المواطنين لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يتم اعتماد اللقاح الصينى فى مصر الا بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث الاكلنيكية الاولى والثانية لهذا اللقاح وشاركت بنفسي فى التجارب السرييرية ولا يحدث اى مضاعفات غير متوقعة من اللقاح الصينى بالعكس يشهد اقبالا كبيرا جدًا من قبل المواطنين.