إنهاء خدمة مفتش بأوقاف قنا وفني في القليوبية

انهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كلٍّ من " قرشي عبد العليم إسماعيل - مفتش بمديرية أوقاف قنا".





كما قررت إنهاء خدمة، أشرف محمود السيد حسن – فني تنفيذ بمديرية أوقاف القليوبية .

يأتي هذا القرار، بناء على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة.



