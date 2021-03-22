إنهاء خدمة مفتش بأوقاف قنا وفني في القليوبية

انهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كلٍّ من "قرشي عبد العليم إسماعيل - مفتش بمديرية أوقاف قنا".
كما قررت إنهاء خدمة، أشرف محمود السيد حسن – فني تنفيذ بمديرية أوقاف القليوبية .
يأتي هذا القرار، بناء على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة.
ونبهت وزارة الأوقاف بتعميم منشور بذلك بمعرفة مديريتي أوقاف قنا والقليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه.