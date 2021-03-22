محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بقرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، الاثنين، معرض "أهلًا رمضان" بقرية أبو صويرة في مدينة رأس سدر، والذي يضم سلعًا استراتيجية ولحوما ودواجن وأسماكا وخضروات .









حضر الافتتاح المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعواقل وشباب البدو ، كما ضم المعرض بعض الصناعات اليدوية وبخامات محلية وأهمها فانوس رمضان.









وأشاد المحافظ بالمعرض، وبالاسعار المخفضة ذات الجودة العالية كونه يصب في صالح المواطنين ويساهم بدرجة كبيرة في منع الاحتكار، لافتًا إلى أن المحافظة تسعى لتوفير منافذ بكافة مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.









وأشار إلى أن وزير التموين افتتح ثلاثة مجمعات استهلاكية في مدن طابا، دهب، شرم الشيخ لتقدم للمواطنين السلع الغذائية إلى جانب اللحوم والخضروات، بأسعار مخفضة.









وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم عن طريق توفير السلع والخدمات اللازمة المواطنين، ومن المقرر أن يجري افتتاح معرض أهلًا رمضان بكافة المدن، لخدمة المواطنين وتقديم السلع بأسعار في متناول الجميع.









وأشار الى أن مخازن المحافظة لديها احتياطي استراتيجي يكفي 7 شهور على الأقل، وطالب المواطنين بضرورة أخذ ما يلزمهم من السلع الغذائية فقط حتى يتسنى للجميع الاستفادة من العروض .







