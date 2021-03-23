خبير تربوي : يجب زيادة الجوانب العملية لطلاب كليات التربية .. وإدخال تخصصات جديدة

وأوضح ، إنه يجب عمل تدريبات ميدانية وزيارات لطلاب هذه الدبلومات للمدارس والمنشأت التعليمية لدعم الجوانب العملية ، وليس الاقتصار فقط على مايتم تدريسه في الجامعات ، فيجب أن يكون توازن بين المقررات الأكاديمية والجوانب العملية وتطبيق هذه المقررات على أرض الواقع .





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قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي إنه يجب تطوير الدبلومات التربوية الخاصة بالمعلمين وكذلك طلاب كليات التربية .وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه يجب أن تكون هذه الدبلومات مشتملة على التخصصات الحديثة التي نشهدها في مختلف الجوانب لمواكبتها ، وزيادة الوقت الخاص بدراستها لاستيعاب تدريس هذه التخصصات وفهمها بشكل جيد ، وتدريسها بأحدث الاساليب والتقنيات التي يتم إدخالها في العملية التعليمية خلال الفترة الحالية .وأشار "فتح الله" إلى أنه يجب أيضا عمل حملات توعية لكافة هذه الامكانيات والتكنولوجيات الحديثة من خلال الوسائل الإعلامية ، والاستمرار في تقديم الدورات التدريبية للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس ، وتوعية أولياء الأمور بها أيضا ، للتأكد من استغلال أبناؤهم لها بشكل صحيح .والسعي لتربية أجيال قادرة على مواكبة كافة هذه التغيرات في المجتمع التعليمي ، لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي