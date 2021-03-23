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تعليم

خبير تربوي : يجب زيادة الجوانب العملية لطلاب كليات التربية .. وإدخال تخصصات جديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:01 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي إنه يجب تطوير الدبلومات التربوية الخاصة بالمعلمين وكذلك طلاب كليات التربية .

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه يجب أن تكون هذه الدبلومات مشتملة على التخصصات الحديثة التي نشهدها في مختلف الجوانب لمواكبتها ، وزيادة الوقت الخاص بدراستها لاستيعاب تدريس هذه التخصصات وفهمها بشكل جيد ، وتدريسها بأحدث الاساليب والتقنيات التي يتم إدخالها في العملية التعليمية خلال الفترة الحالية .

وأوضح ، إنه يجب عمل تدريبات ميدانية وزيارات لطلاب هذه الدبلومات للمدارس والمنشأت التعليمية لدعم الجوانب العملية ، وليس الاقتصار فقط على مايتم تدريسه في الجامعات ، فيجب أن يكون توازن بين المقررات الأكاديمية والجوانب العملية وتطبيق هذه المقررات على أرض الواقع .

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وأشار "فتح الله" إلى أنه يجب أيضا عمل حملات توعية لكافة هذه الامكانيات والتكنولوجيات الحديثة من خلال الوسائل الإعلامية ، والاستمرار في تقديم الدورات التدريبية للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس ، وتوعية أولياء الأمور بها أيضا ، للتأكد من استغلال أبناؤهم لها بشكل صحيح .
والسعي لتربية أجيال قادرة على مواكبة كافة هذه التغيرات في المجتمع التعليمي ، لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي
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