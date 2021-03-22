خاص .. تأجيل التجديد لمديري المقرات والفروع .. أبرز قرارات مجلس الأهلي في اجتماع اليوم





وقرر محمود الخطيب أن يكون الإجتماع مفتوحًا نظرًا لضيق الوقت حيث حرص المجلس علي حضور مباراة فريق الطائرة بالنادي مع الزمالك التي حسمها المارد الاحمر بثلاثية نظيفة .







ووجه مجلس الإدارة في اجتماعه الشكر والتحية للعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي. وتمنى له المجلس كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة «إستادات الوطنية»، التي يعتز النادي الأهلي ويسعد بشراكته الناجحة معها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية.







جاء قرار المجلس في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلًا عن أنه يخالف ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي.







وفي ذات السياق قرر المجلس تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بالقيام بأعمال المدير التنفيذي متطوعًا وبدون مقابل، لحين اختيار مدير تنفيذي جديد.







كما قرر المجلس إستكمال تجهيزات وفرش غرف الألعاب الجماعية بالمدرج الجديد لملعب «التتش»، قبل تفعيل الترخيص الذي تم الحصول عليه سلفًا بإزالة المدرج القديم بملعب «التتش» خلال الأيام القليلة القادمة.







وقرر المجلس الموافقة على سفر كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو، مدير أكاديمية النادي لكرة القدم، إلى الإمارات، لاختيار التصميمات الجديدة لملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.







ويأتي سفر الثلاثي بناءً على الدعوة التي تلقاها النادي من شركة «أمبرو للملابس الرياضية» المتعاقدة مع النادي لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.







ووافق المجلس على إنشاء حمام سباحة في المرحلة الأولى من أعمال تنفيذ فرع الأهلي بالتجمع الخامس، وذلك تلبية لرغبة الأعضاءـ بجانب تقديم تسهيلات جديدة للراغبين في الالتحاق بعضوية الأهلي، حيث سيتم السماح لهم بالاكتفاء بملء استمارة الرغبات فقط لقبول العضوية، على أن يتم السماح للعضو باستكمال باقي الأوراق فيما بعد، وذلك لإتاحة الفرصة للأعضاء الجدد للاستفادة بالأسعار الحالية للعضوية قبل رفع قيمتها اعتبارًا من أول أبريل المقبل.







وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليًّا 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.

قرر مجلس إدارة الاهلي تأجيل التمديد لمديري المقرات ومديري الأمن ومديري الخدمات لجلسة أخري سيتم عقدها الأسبوع المقبل .