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حلمي النمنم : الصحف العالمية اهتمت بوفاة نوال السعداوي ولم ترشح لجائزة في مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:40 م
نوال السعداوى
نوال السعداوى
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داليا أحمد

 أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أن الجدل الكبير المنتشر على السوشيال ميديا بعد وفاة المفكرة نوال السعداوي ليس مفأجاة له، إلا أن ما فأجاه الموقف الصحفي من رحيلها، حيث إن هناك اهتماما كبيرا برحيلها في الصحف العالمية ولم يكن هناك اهتمام من قبل الصحافة المصرية.

 

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن عدم الاهتمام برحيلها من قبل الصحافة هو محاولة لإرضاء الفئات المحافظة للمجتمع، مؤكدًا أن الراحلة لديها 55 عملا أدبيا، وكنا ننتظر أخبار مُكثفة عن رحيلها، معقبًا: "حزين لهذا الصمت بعد رحيلها".

 

وأوضح ان الكثير من الموضوعات التي كانت تحارب الراحلة من أجل تطبيقها أصبحت الآن على طاولة التناول من قبل الدولة المصرية والدول العالمية، مشيرًا إلى أن عاشت ورحلت بدون أن ترشحها أي الجامعات المصرية لجائزة لأعمالها، إذ أنها رشحت لجائزة نوبل ولم ترشح لجائزة الدولة، مشددًا على أنها لم تتاجر بقضايا ضد الدولة وهي شخصية وطنية.

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