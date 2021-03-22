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اقتصاد

تصل إلى مليوني جنيه.. الضرائب تكشف عقوبة عدم تقديم الإقرارات في الموعد المحدد.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:46 م
الضرائب
الضرائب
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قسم الاقتصاد
قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن المصلحة عملت على ميكنة التسجيل وتقديم الإقرار والسداد.


وتابع صقر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «تمت ميكنة إجراءات قانون القيمة المضافة والدخل ورسم التنمية»، مشيرا إلى أن ما يقرب من 8 آلاف ممول من كبار ومتوسطي الممولين والمهن الحرة تقدموا بإقراراتهم إلكترونيا.



وأوضح أنه حال عدم التزام الممولين بتقديم الإقرار خلال الفترة المحددة حتى نهاية 31 مارس، تفرض مخالفة تتراوح قيمتها من 3 آلاف حتى 50 ألف خلال شهرين، وحال تخطي مدة 60 يوما تفرض غرامة تتراوح من 50 ألفا حتى مليوني جنيه.
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