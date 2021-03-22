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رياضة

أحمد حسن يكشف "مخطط" بعض لاعبي الزمالك عقب انضمامه للفريق

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:04 م
أحمد حسن
أحمد حسن
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حسن العمدة
أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أنه تعرض للتجاهل من قبل جمهور الزمالك في أول مباراة له بقميص الأبيض.


وقال الصقر ببرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام: "في أول مباراة لي مع الزمالك لم يتقبلني أعضاء رابطة مشجعي الزمالك لأنهم يعلمون جيدا أن انتمائي للأهلي".


وأكمل: أنا لاعب محترف وأخلص جدا في عملي.


وأفصح: في أول مباراة لي مع الأبيض جمهور الزمالك بدأ ينادي جميع اللاعبين وتجاهلوني، وعلمت بعد ذلك أن هذا الأمر كان بالترتيب مع بعض اللاعبين لا داعي لذكر أسمائهم الآن، ولكني علمت أن ما حدث معي كان مقصودا.


وأتم: "عقب إحرازي هدفين وعند خروجي في الدقيقة 85 حصلت على تحية الجمهور".
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