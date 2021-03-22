لسبب غريب .. دولة أفريقية توقف رحلات طيران الإمارات من وإلى أراضيها

أوقفت نيجيريا شركة "طيران الإمارات" عن الطيران من أو إلى اراضيها الاسبوع الماضى بعدما فرضت الشركة الإماراتية متطلبات اختبار اضافية للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19" على الركاب القادمين من البلاد، وفقا لما ذكره وزير الطيران اليوم الاثنين .





وحسب "رويترز"، قالت طيران الامارات الاسبوع الماضي إن رحلات الركاب من والى نيجيريا علقت حتى اشعار اخر طبقا لتوجيهات الحكومة، الا أنها لم تعط تفاصيل.





وقال وزير الطيران هادي سيريكا في مؤتمر صحفي إن الشركة طلبت من الركاب من نيجيريا إجراء ثلاثة اختبارات لفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، ما دفع الحكومة إلى تعليق عملياتها، مع إعفاء رحلات الشحن والرحلات الإنسانية.





وقال سيريكا:"مرورنا بثلاثة اختبارات في غضون 24 ساعة لا معنى له. منذ إصرارهم، ظلت عملياتهم معلقة".





ورفعت نيجيريا الشهر الماضي تعليقًا على رحلات طيران الإمارات بعد أن طلبت الشركة إجراء اختبارات كورونا إضافية للركاب من نيجيريا. بالإضافة إلى طلب اختبار "بي سي آر" قبل السفر من نيجيريا ، أضافت شركة الطيران مطلبًا إضافيًا لإجراء اختبار سريع قبل أربع ساعات من المغادرة.



