البرماوي يكشف عن أكثر المحافظات المصرية بحثًا عن "كلوب هاوس"

أكد خالد البرماوي، المتخصص في الإعلام الرقمي، أن هناك الكثير من المحافظات التي تبحث عن تطبيق "كلوب هاوس"، موضحًا أن أكثر المحافظات بحثًا عن التطبيق هي البحر الأحمر وبورسعيد والقاهرة والأسكندرية والسويس.

وأضاف "البرماوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن تطبيق "كلوب هاوس" يعتمد على الدردشة الصوتية، وأنه يتم التحدث عن طريق الصوت فقط كالدردشة على الراديو، وبدأ مع مارس العام الماضى، كما أن منفذي التطبيق أعدوا الكثير من التطبيقات الأخرى، إلا أنها جميعهم فشلوا، لافتا إلى أن مرض أحد أبناء المنفذين للتطبيق سبب في طرح هذا التطبيق.

وأشار خالد البرماوى، إلى أن القيمة للتطبيق كانت بـ100 مليون دولار وبعد تغريدة ماسك وصلت لمليار دولار، مؤكدًا أن شهر فبراير الماضي كان التطبيق رقم 5 في الأكثر تنزيلًا، ويحقق صفر ربح.