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فن

دعاء صلاح تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:08 م
دعاء صلاح
دعاء صلاح
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أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية دعاء صلاح تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت دعاء إنها أجرت تحاليل طبية بعد مرور 15 يوما من إصابتها بكورونا، وأثبتت التحاليل سلبيتها، وتعافيها من الفيروس.

وأضافت دعاء صلاح : أشكر كل محبينى ومن تمنى لى الشفاء عقب إعلان إصابتها بكورونا، متمنية من المولى عز وجل أن يشفي جميع مرضى ومصابي هذا الفيروس اللعين.

يذكر أن الإعلامية دعاء صلاح، قدمت عبر قناة "النهار" برنامج "حكايتك"، وعلى فضائية قناة "المحور" برنامج "إنتي الأقوى".
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