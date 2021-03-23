كيف تكون الأم قدوة وهي ترتدي الجينز؟ جدل في الهند بسبب ملابس الشباب

يعاني الهنود من قضية جديدة وهي الملابس الخاصة بالشباب، والتي أثارت الجدل مؤخرا؛ باعتبارها دليلا على التدهور الأخلاقي للفتيات، ومنها "الجينز الممزق".
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثيرت هذه القضية؛ بعدما كان آخر من تحدثوا عنها هو "تيراث سينج راوات" رئيس الوزراء المعين حديثا، في ولاية أوتارانتشال شمال الهند.
وألقى باللوم على الجينز الممزق باعتباره سببا في التدهور الأخلاقي الذي يعاني منه الشباب، وذلك خلال حديثه في ورشة عمل نظمتها لجنة الدولة لحماية حقوق الطفل، حيث انتقد سيدة لم يذكر اسمها كانت بجواره على متن الطائرة، وقال إن المرأة كانت تسافر مع طفلين وكانت ترتدي حذاءً طويلًا وسراويل جينز ممزقة على ركبتيها وكانت ترتدي عدة أساور على ذراعها.
وتحث عنها قائلا: "إذا كانت سيدة بهذا الشكل فأي قيم ستعلمها للمجتمع !"، ووصف هذه الملابس بأنها تتسبب في الفساد الأخلاقي وانتقد الآباء لسماحهم لأطفالهم وخاصة الفتيات بارتدائها.
ووبخ رئيس الوزراء الهنود لركضهم نحو العري، متابعا أنه بينما كان الناس في الهند يرتدون الجينز الممزق، فإن أولئك الموجودين بالخارج كانوا يغطون أجسادهم بشكل صحيح ويمارسون اليوجا ذات الأصول الهندية.
أثارت تعليقات راوات إدانة واسعة النطاق في الهند، وأصدر حزب المؤتمر المعارض بيانا طالبه فيه بالاعتذار لجميع النساء الهنديات، أو الاستقالة.
ويوم الخميس ، نشرت زعيمة الحزب البارزة "بريانكا غاندي" فادرا صورا لرئيس الوزراء مودي وأحد زملائه في مجلس الوزراء يظهرون ركبهم، وكتبت رئيسة لجنة دلهي للمرأة سواتي ماليوال على تويتر اتهام لـ روات بـ نشر الكراهية ضد النساء.
وفي تغريدة هندية ، أشارت "ماليوال" إلى أن هناك مشكلة ليس فقط فيما قاله السيد راوات، ولكن أيضًا في الطريقة التي قالها بها واعترافه بنظره إلى المرأة لأعلى ولأسفل.
أثارت تصريحاته أيضًا الغضب على موقع التغريدات "تويتر" مع آلاف النساء الهنديات وبعض الرجال الذين يشاركون صورهم وهم يرتدون الجينز الممزق، وذلك عبر وسوم #RippedJeansTwitter و #RippedJeans والتي استمرت على مدار ساعات.