كيف تكون الأم قدوة وهي ترتدي الجينز؟ جدل في الهند بسبب ملابس الشباب

يعاني الهنود من قضية جديدة وهي الملابس الخاصة بالشباب، والتي أثارت الجدل مؤخرا؛ باعتبارها دليلا على التدهور الأخلاقي للفتيات، ومنها "الجينز الممزق".





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثيرت هذه القضية؛ بعدما كان آخر من تحدثوا عنها هو "تيراث سينج راوات" رئيس الوزراء المعين حديثا، في ولاية أوتارانتشال شمال الهند.





وألقى باللوم على الجينز الممزق باعتباره سببا في التدهور الأخلاقي الذي يعاني منه الشباب، وذلك خلال حديثه في ورشة عمل نظمتها لجنة الدولة لحماية حقوق الطفل، حيث انتقد سيدة لم يذكر اسمها كانت بجواره على متن الطائرة، وقال إن المرأة كانت تسافر مع طفلين وكانت ترتدي حذاءً طويلًا وسراويل جينز ممزقة على ركبتيها وكانت ترتدي عدة أساور على ذراعها.