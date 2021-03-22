محافظ الفيوم: المواطنون يتعاملون مع أزمة كورونا باستهتار وعلينا الحذر

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفاصيل غلق وتشميع 11 مقهى ومطعما لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أقرتها الدولة المصرية.





وأضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء اليوم الاثنين، أن 80% من المواطنين يصابون بالفيروس بأعراض بسيطة والناس تتعامل مع الأمر باستهتار، الأمر الذي تسبب في مخالفات كثيرة بالإجراءات الاحترازية، وعلينا الحذر بشدة من الأزمة.





وأكد محافظ الفيوم، أن قمنا بعمل هجمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وأي تجاوز التعامل فوري ويغلق المحل، مشيرا إلى أن الانفلات من جانب المواطنين يأتي بعد استقرار نسبة الإصابات.



