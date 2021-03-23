أسباب خفية وراء مشكلات اهتزاز السيارة ..تعرف عليها

تعتبر مشكلة اهتزاز السيارة واحدة من أكثر الاعطال شيوعًا في عالم الميكانيكا، و ربما تصيب قائد المركبة بنوبات من القلق نظرًا لعدم الدراية الكافية بأبعاد هذه المشكلة، و من الممكن أن تنفرج هذه العقبة عبر لمسات فنية بسيطة، تجنبك مصروفات مالية عديدة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز الاسباب التي تؤدي إلى مشكلة اهتزاز السيارة و كيفية تفادي هذه النقاط.

– شمعات الاحتراق "البوجيهات"

إذا لاحظت اهتزاز متقطع أو قابلت هذه المشكلة على سرعات متفاوته، فقد تشير اصبع الاتهام إلى بوجيهات سيارتك، و في هذه الحالة يجب فحصها على وجه السرعة لتجنب مشكلات توقف السيارة، كما نلاحظ هذه المشكلة عند دوران السيارة لفترة ثم تبدأ في الظهور.

– الاطارات

تعتبر الاطارات من أهم الاجزاء الحركية داخل منظومة عمل السيارة، و لكي نحصل على أفضلية السير فلابد أن نتابع حالتها العامة باستمرار، و تعد مشكلة اهتزاز السيارة واحدة من عوامل تلف الاطارات أو تاكلها، أو ان حالة الدوران تسير بشكل غير منظبط بسبب ميل أو تلف في الهيكل الخارجي، كما أن اختلاف مستوى الهواء داخل الاطار يؤدي إلى مشكلة اهتزاز السيارة، و لذلك فمن الضروري أن نتابع ضغط العجلات من وقت إلى اخر.

– ترصيص الاطارات

يفضل أن نقوم بضبط زوايا العجلات عند موعد الصيانة المحدد، كما يجب ترصيص العجلات لتجنب مشكلة اهتزاز السيارة و خاصة على السرعات العالية.

– مشكلات الـ"عفشة"

قد يحدث اهتزاز السيارة بسبب تلف احد الاجزاء الخاصة بالحركة الديناميكية مثل، المساعدين أو المقصات.

– المحرك

من الممكن أن تشير الاسباب إلى عدم تغيير زيت المحرك، و ينتج عن ذلك ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، مما يترتب عليه اهتزاز كبير ناتج عن خلل منظومة عمل الاجزاء المعدنية الداخلية.