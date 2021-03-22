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توك شو

لميس الحديدي: من يحصل على لقاح سينوفارم الصيني لا يمكنه أداء الحج أو العمرة.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:25 م
فريضة الحج
فريضة الحج
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محمد القاضي
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن حرب اللقاحات في العالم اشتعلت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، ، أن هناك معركة سياسية اقتصادية دولية بين الصين وروسيا من جانب والاتحاد الأوروبي من جانب آخر بسبب لقاح كورونا.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قالت إن من شروط الحج هذا العالم، أن الذي يأتي من الخارج يكون معه شهادة تلقيح معتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تشترط لمن يرغب في أن يؤدي فريضتي الحج أو العمرة أن يحصل على شهادة  تفيد بتلقيحه بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، متابعة "الفترة القادمة ستشهد نقاشًا موسعًا بين الجانبين المصري والسعودي لبحث فكرة "اللقاح" المعتمد من الصحة العالمية خاصة أن اللقاحات الصينية أو الروسية لم تعتمد حتى الآن.  

وأضافت "معلوماتنا أن نقاشا موسعا سيتم بين الجانبين بخصوص هذا الملف ولكن حتى اللحظة الحالية هذه هي الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج وهذا حق  السعودية".

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