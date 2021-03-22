الضرائب تعلن موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية للأشخاص العاديين .. فيديو

قال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن الفاتورة تعتبر دليل إثبات للمشتري لحصوله على خدمة او سلعة وبمجرد صدور الفاتورة تعتبر شهادة ميلاد أي تعامل.









وأضاف صقر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قديما كان من الممكن أن يقوم البائع بعدم إصدار فاتورة أو لا يطلب المشتري فاتورة وبالتالي تغيب المعلومة عن الجهاز الضريبي ".









وتايع:" لجأنا إلى الفاتورة الإلكترونية وبدأنا تطبيق الفاتورة الإلكترونية من منشأة لأخرى وبمجرد إصدار الفاتورة الإلكترونية يتم متابعة شروط إصدارها وتصل معلومات التعامل الذي تم للجهاز الضريبي".









وأكمل السيد صقر:"الفاتورة الضريبة توفر معلومات عن مبيعات ومشتريات طرفي الفاتورة، وسوف يتم البدء بتعميم التجربة على كل الممولين في مصلحة الضرائب".









ولفت صقر:" جار التجهيز لتطبيق الفاتورة الإلكترونية للأشخاص العاديين، وخلال شهرين من الأن يتم بدء التطبيق على أرض الواقع ".



