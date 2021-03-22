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أخبار العالم

تقليص حجم واحد من أكبر الجيوش في العالم

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:22 م
صدى البلد
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على صالح
كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن خططها لتقليص حجم الجيش وخفض عدد الطائرات والسفن الحربية، والاستثمار في إعادة التسليح عالي التقنية؛ للتعامل مع التهديدات الحديثة.


وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمام البرلمان، اليوم إنه اتخذ قرارا بتقليص حجم الجيش من 76500 فرد مدرب، إلى 72500 بحلول عام 2025" مضيفا أن "قابلية الانتشار المتزايدة للجيش والميزة التكنولوجية، ستعني أنه يمكن تحقيق تأثير أكبر من قبل عدد أقل من الناس".


وأضاف "نتوجه لاستثمار أموال جديدة من التمويل العسكري في تكنولوجيا الجيش، بما في ذلك ترقيات دبابة "تشالنجر" ومركبات القتال المدرعة "بوكسر" واستبدال نظام الصواريخ النووية "ترايدنت" الذي تطلقه الغواصات".


وتابع بن والاس موجها حديثه للصحفيين قبل نشر تقرير "الدفاع في عصر تنافسي"، قائلا إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد أن خطط تحديث الجيش تستهدف جعله أكثر جدوى لحلفاء بلادنا.


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