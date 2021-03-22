رغم تعافيه من الإصابة .. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة عن استبعاد كوكا من قائمة المنتخب

فجر الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة عن تعافي اللاعب الدولي أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر من إصابته وسبب استمرار استبعاده من قائمة منتخب مصر.





وقال فايق خلال تصريحاته في برنامجه جمهور الثالثة المذاع عبر فضائسة اون تايم سبورتس ٢، إن احمد حسن كوكا أبلغ الجهاز الفني لمنتخب مصر تعافيه من الإصابة ولكن جاء رد الجهاز الفني بعدم ضمه.





وتابع فايق: لا يوجد ما يمنع لانضمام كوكا لمنتخب مصر، فانه ظهر اليوم في المران الرئيسي لفريقه بشكل رائع وهو بكامل لياقته.





وأضاف فايق أنه لابد أن نتوقف عن الأقاويل التي صرح بها بعض اللاعبين بعد استبعادهم، اليوم تم ضم عبدالله جمعة بسبب تعرض أحمد فتوح لنزلة برد قوية.





واكمل: لابد أن يلتزم اللاعبين والتراجع عن التصريحات غير اللائقة لأن اليوم لا يشبه الغد ولابد أن يعلم اللاعبين أنهم دائماََ في وضع لا يحتمل الخطأ.