أخبار التوك شو.. السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بالضمور.. موعد موجة كورونا الثالثة.. والأرصاد تحذر المواطنين

تناولت برامج التوك شو الاثنين، مجموعة من الأخبار والقضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار:









قالت الإعلامية عزة مصطفى ، إن الرئيس السيسي استجاب لعلاج حالة الشاب محمد الذي يعاني من ضمور في العضلات .









كشف الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب بجامعة بنها، تفاصيل إنقاذ طفل يعاني من اقتراب انفجار الرئة.









أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى استقبل "سيدة الساطور" بعد استمرار النزيف الدموي لأنها كانت تعرضت للإصابة في الساعة الـ4 عصرًا، إلا أنها وصلت المستشفى في وقت متأخر ليلًا.









قال إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، إن الدول التي أعطت لقاح كورونا لـ 10 % من مواطنيها قلت نسبة الوفيات لديهم إلى أكثر من 50% ومن هذه الدول إنجلترا وهذا ما نريد أن نقوم بتطبيقه في مصر .









قال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين نهاية شهر مارس الجاري ولا مهلة جديدة لتقديم الإقرار الضريبي.









كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، حقيقة تحريك أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة في الأسواق المصرية.









زفت الدكتورة أمنية خليل عميد صيدلة جامعة القاهرة، بشرى سارة بشأن قرب مصر للوصول للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.









كشف كامل الوزير، وزير النقل، عن إقدام بعض المواطنين على فتح ورش لإصلاح إطارات سيارات على الطريق الدائري بعد توسعة الطريق، مضيفا: "لن نسمح بذلك مطلقا".









قالت ماري ألكسندر بسطا، أول أمريكية من أصول مصرية تتولى منصب عمدة مدينة أمريكية، إنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان عمرها 5 سنوات.









قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع بدأ أمس، مؤكدة أن مصر منذ يوم السبت الماضي وهي تتعرض لموجة حارة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية من 6 إلى 8 درجات.









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إننا الآن في حالة تذبذب بسبب عدد حالات إصابة فيروس كورونا وهذا بين زيادة طفيفة ونقص طفيف، وبالتالي نعمل على مراقبة ومتابعة الموقف الصحي.



