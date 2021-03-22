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أخبار العالم

غضب في لبنان.. قطع شوارع بيروت من قبل محتجين

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:50 م
مظاهرات سابقة في
مظاهرات سابقة في لبنان
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قسم الخارجي

أدى رفض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري التشكيلة الحكومية، التي قدمها له الرئيس ميشال عون إلى قيام محتجين في لبنان بقطع عددا من الطرق في العاصمة بيروت.

وقطع محتجون غاضبون في لبنان عددًا من الطرق في العاصمة بيروت، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، رفضه للتشكيلة الحكومية التي قدمها له الرئيس ميشال عون.

اتهم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بالكذب على الشعب اللبناني وبتوزيع جدول "لا يمت بصلة" إلى ما أرسله الرئيس ميشال عون له. 
 
وأضاف: "إلا أن الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري ، زاعمة أنه الجدول المرسل.

وتابع :"واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الأوراق كما وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري".

وسبق إن أعلن الحريري يوم الخميس الماضي، عقب اجتماعه بالرئيس عون، أن "الأولوية هي لتشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي".

قال في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدًا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.











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