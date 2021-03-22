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محافظات

برلمانية: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:53 م
عضو مجلس نواب
عضو مجلس نواب
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محمود زيدان
ثمنت الدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، الجهود العظيمة للقيادة السياسية لتمكين المرأة المصرية في شتى المجالات، مشيرة إلى أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قالت الطنباري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وبذلت جهودًا مضنية في مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأضافت، وقد لمست إحساس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل قضايا المرأة وقد ظهر ذلك واضحًا، خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عن قانون الأحوال الشخصية، وأهمية حماية المرأة والأطفال.

وأشاد النائبة هدى الطنباري، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهه بإصدار قانون لمنع زواج القاصرات "الأطفال"، وحماية المرأة في وسائل النقل العام، موضحة أن الرئيس قد أكد على اهتمامه بالقضاء على العشوائيات والأماكن الخطرة حماية للأسرة والمجتمع.

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