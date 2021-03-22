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أخبار العالم

بوتين: روسيا تبرم صفقة مع الهند لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:39 م
بوتين
بوتين
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على صالح
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين إن موسكو وقعت اتفاقا مع شركة هندية لتصنيع 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الروسي في اجتماع مع مصنعي اللقاحات: "إن أخبار هذا اليوم هي أنه تم توقيع اتفاقية للحصول على 100 مليون جرعة بشرية [من لقاح ضد كورونا مع إحدى الشركات الهندية".

في حين أن الرئيس لم يذكر اسم اللقاح ، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي سابقًا أن الشركة المصنعة للقاح Virchow Biotech ومقرها الهند تسعى لإنتاج ما يصل إلى 200 مليون جرعة من Sputnik V ، اللقاح الرئيسي المطور في روسيا ، سنويًا.

وتمت الموافقة على Sputnik V حتى الآن في 55 دولة وتحتل المرتبة الثانية في جميع أنحاء العالم من حيث الموافقات من قبل المنظمين الحكوميين. في الشهر الماضي ، نشرت مجلة لانسيت الطبية المرموقة دراسة تؤكد فعالية اللقاح بنسبة 91.6 في المائة.
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