فريق طبي ينجح في استخراج ساطور من رأس ربة منزل بسوهاج.. تفاصيل

كشف الدكتور أحمد صلاح أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب سوهاج عن نجاحهم في استخراج ساطور من رأس ربة منزل بسوهاج .
وأضاف "صلاح"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، المريضة أتت إلى مستشفى الاستقبال الساعة 11 ونصف مساءً، وكان الساطور في منتصف رأسها، مؤكدا أن الساطور كان متمركزًا فوق العين بمسافة إلي الداخل قدرها 5 سم، إضافة إلى بتر في إصبعين من اليد.
وأوضح "عند استقبال الحالة قمنا بإعداد فريق طبي متكامل في دقائق، وتم التعامل مع الحالة، وكان لديها هبوط حاد ونزيف كان حادا، ولكننا استطعنا استخراج الساطور، وتم استقرار حالتها".