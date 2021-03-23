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أخبار البلد

بمشاركة فاروق الباز.. الرابطة الدولية للإبداع الفكري والفني والثقافي تنظم ندوة عن المرأة العربية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:20 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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سعيد العربي
عقدت الرابطة الدولية للإبداع الفكري والفني والثقافي ندوة عبر تطبيق الزوم بعنوان المرأة العربية بين النجاحات والتحديات برئاسة الدكتورة جيهان جادو بحضور  ضيف الشرف العالم المصري الكبير  دكتور فاروق الباز وألقى كلمة عن الأم التي كان لها أكبر الأثر في تكوينه. 

وتحدثت  الدكتورة  سوزان القلليني رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة عن أثر الإعلام في رسم الصورة الذهنية للمرأة وكيف يسعى المجلس للتفاعل مع الواقع والوصول به للأفضل في صالح الأسرة المصرية .

وأكملت  ماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة  والصحفية المعروفة، حديثها عن تفعيل دور المجلس طبقا لما وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتفاعل مع القضايا الحقيقية للمرأة المصرية، وتجلي بالحضور الشاعرتان ايمان يوسف ورشا الحسيني اللواتي القين قصائد شعر عن المرأة .

وشمل الحضور مجموعة رائعة من أهل الإبداع خاصة من ترك مهام قوية لأجل المشاركة، مثل د.سمير عبدالرازق  أمين عام شعبة المبدعين العرب بجامعة الدول العربية ...والذي يقوم والشعبة بدور يشيد به العالم العربي كله من خلال دورهم في  دعم وعلاج مرضى الكورونا مما ساعد كثيرا في تخفيف حدة الأزمة في مصر والعراق ودول المنطقة بجهود الشعبة  ومنتسبيها . وقامت الرابطة باعلان الدكتور فاروق الباز سفير الابداع لعام ٢٠٢١.
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