بمشاركة فاروق الباز.. الرابطة الدولية للإبداع الفكري والفني والثقافي تنظم ندوة عن المرأة العربية

عقدت الرابطة الدولية للإبداع الفكري والفني والثقافي ندوة عبر تطبيق الزوم بعنوان المرأة العربية بين النجاحات والتحديات برئاسة الدكتورة جيهان جادو بحضور ضيف الشرف العالم المصري الكبير دكتور فاروق الباز وألقى كلمة عن الأم التي كان لها أكبر الأثر في تكوينه.





وتحدثت الدكتورة سوزان القلليني رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة عن أثر الإعلام في رسم الصورة الذهنية للمرأة وكيف يسعى المجلس للتفاعل مع الواقع والوصول به للأفضل في صالح الأسرة المصرية .





وأكملت ماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة والصحفية المعروفة، حديثها عن تفعيل دور المجلس طبقا لما وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتفاعل مع القضايا الحقيقية للمرأة المصرية، وتجلي بالحضور الشاعرتان ايمان يوسف ورشا الحسيني اللواتي القين قصائد شعر عن المرأة .



