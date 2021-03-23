لعنات وكرامات... عيون تشاهد الكرامات حكاية أشهر الأضرحه بالوادي الجديد

تعد الأضرحة والمقامات بقري ونجوع الوادي الجديد ، مزارات دينية لدي مواطني وأهالي المحافظة، إلا أن معظمهم لا يعرف تاريخ أو قصة الضريح ، وذلك بسبب اختفاء الكثير منها وسط الرمال منذ مئات السنين، ورغم ذلك فإن بعض المقامات والأضرحة ذاع صيتها وأصبح رمزا للبركة والتبرك بها من الحين للآخر.

ويعتبر ضريح الشيخ صبيح بالخارجه من أشهر المقامات والأضرحة علي مستوي مراكز المحافظه الخمس.

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يقول عبدالله زيدان من درب السندادية بالخارجه القديمه " أنه "منذ نشأته وسط أهله وأجداده، ويري الاهل والجيران يزورون ويتباركون بضريح الشيخ صبيح، وكان يذهب معهم في وقفة عيد الأضحى ويذبحون الأضحية بجواره ويوزعونها على الفقراء والمساكين"، موضحا أنه "منذ نشأته لا يعلم عما إذا كان جسد الشيخ صبيح مدفونا داخل هذا الضريح أم لا".





وأضاف زيدان أن معظم الناس يعتقدون أنه ولى من أولياء الله الصالحين، وأن الولى له أربعون علامة ومن الممكن أن يكون الضريح واحدا من هذه العلامات"، مؤكدا أن هذا الضريح بني بناء علي رؤية في المنام، وكل ماعلمه من أجداده السابقين أن الشيخ صبيح رجل صالح جاء إلى مصر لتعليم الناس أمور دينهم.





ويقول المؤرخ جادالله خيل إن "عمر الضريح أكثر من 400 عام، وهناك أوراق وحجج للأسلاف منذ مئات السنين ذكر فيها الضريح كعلامة لحدود أطيان وزروع، وهو ما يؤكد أثريته وتاريخه، كما أن المنطقة التي يقع بها الضريح كانت قديما غرودا من الرمال، وكان الضريح عبارة عن حجرة صغيرة من الطوب اللبن مدعومة بباب من الصفيح إلا أن الرمل غطاها تماما مع مرور الزمن".





وتابع خليل أن "أحد الأشخاص ويدعي أحمد بيوض جدد المكان وبناه على شكل حجرة كبيرة، وعمل على تعمير المنطقة المحيطة به، في عام 1996 ومن هنا بدأ الناس تتوافد عليه وتنظم به حضرات الذكر والموالد ومنها مدد ياسيدنا الشيخ مدد مدد ياصاحب الكرامات.





وعن البركات واللعنات التي حلت بزوار المكان يقول خليل : من أشهر قصص وحكايات المكان أنه في عام 1940 تقريبا صعد أحد اللصوص إحدى أشجار النخيل القريبة من الضريح لسرقة ثمار البلح وعند نزوله التصق بها، وكان ذلك بالليل وظل هكذا حتى الصباح، ورآه الناس وافتضح أمره وكانت هذه أشهر رواية.





وأشار الي أن الاجداد كانوا يحكون أن سيدة سبت ولعنت الضريح، وبعدها بفترة أرادت أن تتبارك به فسقطت عند مدخله وأخذت تبكى وقرأت الفاتحة له، وهناك قصص أخرى رواها الاجداد عن رجل تم رؤيته أكثر من مرة وبيده فانوس مضيء بجوار شجر النخيل المحيطة بالضريح، وكان ذلك في أوائل القرن الماضي، وذلك قبل توصيل الكهرباء إلى المكان، وكان يقال إن هذا الشخص هو الشيخ صبيح وكان يحرس المكان.





فيما يقول القائم على خدمة الضريح أن صاحب المقام رجل صالح ولم يتزوج وكان بيته مفتوحا للغرباء واشتهر بكرمه وضيافته، وقد رآه الكثير في أحلامهم خاصة الذين يخدمون حاليا ضريحه ويتولون إقامة الحضرات وليالي الذكر".





وعن أشهر روايات المكان يقول القائمون على خدمة الضريح:"إنه قديما كانت هناك عين ماء تسمى بالخرشوبة أو عين صعيد، وكان الرجال والأمهات يأتون بأطفالهم المرضى ويضعونهم فيها لكى يشفوا، كما أن نعوش الرجال الصالحين أثناء تشييع جنازتهم كانت تقف عندما كانت تمر أمام الضريح وكأنها تودعه".





وأكد أحد المترددين على المقام أنه لايؤمن بالخرفات ولا التذلل والتمسح في قبور أولياء الله، ولكن يؤمن ببركة الضريح، مشيرا إلى أن زوار الضريح من جميع المحافظات وليس الوادى الجديد فقط، ويجد راحة نفسية كبيرة عندما يجلس هو ومحبوه بجوار المقام .



