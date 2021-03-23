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السفيرة نائلة جبر: ظاهرة الاتجار بالبشر ليست منتشرة في مصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:19 ص
السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر
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محمد القاضي
السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إن الاتجار بالبشر أكثر الجرائم ربحا بعد تجارة السلاح والمخدرات.

وأضافت "جبر"، خلال استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن جرائم الاتجار بالبشر تتمثل في 5 أشكال أبرزها زواج الصفية وتجارة الأعضاء.

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن الدولة تستعد لإعداد استراتيجية ثانية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إلى أن حصيلة جرائم الاتجار بالبشر سنويا على مستوى العالم تصل إليى 150 مليار دولار سنويا، موضحا أن مصر من الدول التي لا تنتشر بها ظاهرة الاتجار بالبشر.
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