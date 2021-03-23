بعد تكريم السيسي.. سيدة التروسيكل : حاسة إني بحلم.. وبدعي للرئيس .. فيديو

قالت السيدة ناهد جمال والتي كرمها الرئيس السيسي، إنني أم لـ 5 بنات، مؤكدة انه بعد علمي بما قام به الرئيس السيسي معي كان بمثابة عيد، وإنني عملت في البداية بغسيل السيارات ولكنني خشيت على بناتي .









وأضافت ، خلال لقاء لها ببرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أنني ذهبت لمنطقة بشتيل، مشيرة إلى أنه قام أحد الجيران بمساعدتي بتروسيكل كي أعمل عليه.









وتابعت السيدة ناهد جمال والتي كرمها الرئيس السيسي:ي " حاسة انى بحلم وبدعي للرئيس السيسي وربنا يوفقه مع الغلابة اللى زيي" .







