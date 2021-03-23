توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 23/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
برج الحمل:
عاطفيًا: تبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيرًا
عاطفيًا: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتراك أكثر قربًا من الشريك ملبيًا كل رغباته بدون تردد
صحيًا: أنت عاطفي جدًا وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك
عاطفيًا: بعض المشكلات وسوء التفاهم مع أفراد العائلة، تفاجئك تصرفات الشريك ولا تفهمه جيدًا
صحيًا: تتغلب على جميع المشكلات الصحية وتزداد نشاطًا وتمارس رياضتك المفضّلة
عاطفيًا: يبدو الشريك أكثر تفهمًا وتقربًا منك ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها
صحيًا: تتوق هذا اليوم إلى الرحلات والأسفار وهذا يساعدك على الحفاظ على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة
عاطفيًا: حياة صاخبة، تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد
صحيًا: تتغلب على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك المرح
عاطفيًا: تنجذب إلى أحد مواليد الحمل الذي يؤثر فيك بما يبديه من أمارات الصداقة تجاهك
صحيًا: تزداد عافية بعدما تخلصت من السمنة المفرطة التي كنت ضحيتها مدة طويلة
عاطفيًا: تميل إلى إحداث تغيير جذري في المظهر والأزياء بعدما مللت الروتين اليومي
صحيًا: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك
عاطفيًا: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة للتخلص من الخلاف المتفاقم بينكما
صحيًا: تناول القليل من كل ما تشتهيه من دون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدّي حتمًا إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقًا
عاطفيًا: علاقتك بالشريك التي كانت حتى اليوم تمر بفترات اضطراب تعرف ثباتًا
صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلًا عن المأكولات الدسمة والحلويات
عاطفيًا: الحبيب يقدّر كل ما تقوم به، ويعطيك معنويات إضافية للسير قدمًا في ما أنت عازم على تحقيقه
صحيًا: يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية
عاطفيًا: قد تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرّض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك
صحيًا: تفاؤلك الدائم يحول دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر
عاطفيًا: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة تفيد دراسة لك أو تحقيقًا أو تصورًا، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور
صحيًا: تمتع بالأجواء الإيجابية في محيطك، فهي لن تتكرر دائمًا