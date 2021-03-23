توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 23/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

برج الحمل:





مهنيًا: يوم مهمّ قد تطرأ خلاله أحداث لا تُنتسى، وهو يوم يحمل ايجابيات ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة

عاطفيًا: تبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيرًا

صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، فكن على قدر المسؤولية





برج الثور:

مهنيًا: يوم واعد بانفراجات كبيرة وتعزيز طاقاتك وتقريب المسافة بينك وبين محيطك، مزوَّدًا بالحماسة وبثقة بالنفس

عاطفيًا: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتراك أكثر قربًا من الشريك ملبيًا كل رغباته بدون تردد

صحيًا: أنت عاطفي جدًا وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك





برج الجوزاء:

مهنيًا: تشعر بالتحرر والانطلاق والشجاعة، وتتطور بعض العلاقات وتستعذب جوًا واعدًا

عاطفيًا: بعض المشكلات وسوء التفاهم مع أفراد العائلة، تفاجئك تصرفات الشريك ولا تفهمه جيدًا

صحيًا: تتغلب على جميع المشكلات الصحية وتزداد نشاطًا وتمارس رياضتك المفضّلة







برج السرطان:

مهنيًا: تتكلّم بطلاقة وتحسن مقاربة الآخرين والتحضير لحلف جيد ومفيد، متحرّرًا من القيود الماضية، منطلقًا بآمال كثيرة

عاطفيًا: يبدو الشريك أكثر تفهمًا وتقربًا منك ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها

صحيًا: تتوق هذا اليوم إلى الرحلات والأسفار وهذا يساعدك على الحفاظ على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة







برج الاسد:

مهنيًا: تجنّب أي تحرّك خلال هذا اليوم فهو سلبيّ ويحمل فشلًا أو استياء

عاطفيًا: حياة صاخبة، تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد

صحيًا: تتغلب على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك المرح







برج العذراء:

مهنيًا: تختفي المضايقات وتتم المصالحة، وتسرّ بانفراجات أكثرها نجاحًا، وهي ملائمة لكلّ التحرّكات

عاطفيًا: تنجذب إلى أحد مواليد الحمل الذي يؤثر فيك بما يبديه من أمارات الصداقة تجاهك

صحيًا: تزداد عافية بعدما تخلصت من السمنة المفرطة التي كنت ضحيتها مدة طويلة







:برج الميزان

مهنيًا: قد لا تنسجم رغباتك مع إرادة بعض المقربين منك، انتبه للمظاهر وحاول ان تنسجم مع الظروف والتطورات تجنبًا لبعض سوء التفاهم

عاطفيًا: تميل إلى إحداث تغيير جذري في المظهر والأزياء بعدما مللت الروتين اليومي

صحيًا: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك







برج العقرب:

مهنيًا: لا تقدم على أي مجازفة أو خطوة متسرّعة، واتخذ ماليًا موقف المراقب وحاول أن ترى الأمور من كل جوانبها

عاطفيًا: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة للتخلص من الخلاف المتفاقم بينكما

صحيًا: تناول القليل من كل ما تشتهيه من دون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدّي حتمًا إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقًا





برج القوس:

مهنيًا: ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام العشوائية

عاطفيًا: علاقتك بالشريك التي كانت حتى اليوم تمر بفترات اضطراب تعرف ثباتًا

صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلًا عن المأكولات الدسمة والحلويات





برج الجدي

مهنيًا: بانتظارك خبر مفرح ومفاجأة تعيد الأمل إليك، واعمل على توضيح بعض الأمور مع الشركاء بهدوء وبصراحة مطلقة

عاطفيًا: الحبيب يقدّر كل ما تقوم به، ويعطيك معنويات إضافية للسير قدمًا في ما أنت عازم على تحقيقه

صحيًا: يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية





برج الدلو:

مهنيًا: تتهوّر كثيرًا بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذرًا في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل

عاطفيًا: قد تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرّض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك

صحيًا: تفاؤلك الدائم يحول دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر







برج الحوت:

مهنيًا: عليك التأّني والحذر في عملك، ولا سيما أن تجاربك السابقة مع الزملاء غير مشجعة على الإطلاق

عاطفيًا: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة تفيد دراسة لك أو تحقيقًا أو تصورًا، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور

صحيًا: تمتع بالأجواء الإيجابية في محيطك، فهي لن تتكرر دائمًا

