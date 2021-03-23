دون إصابات.. السيطرة على حريق في سيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق، اندلع في سيارة ملاكي بمنطقة الشاطبي، على طريق الكورنيش، مساء الإثنين، دون إصابات.





وأتت النيران على السيارة بالكامل، وأدت إلى ارتباك حركة المرور في اتجاه محطة الرمل.





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جاء ذلك، بعد أن تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا بنشوب حريق بأحد السيارات على طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، حيث انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبعد المعاينة، اتضح نشوب حريق بسيارة ملاكي بسبب مشاكل في كهرباء السيارة، وهو ما أدى إلى توقف حركة المرور جزئيًا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتسيير الحركة المرورية بطريق كورنيش الإسكندرية.

وحرر المحضر بقسم شرطة باب شرق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.