طائرة الأهلي بعد الفوز على الزمالك: لا يوجد فريق في مصر يقف أمامنا

أبدى أحمد صلاح نجم فريق الكرة الطائرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه الحاسم على الزمالك، في ختام الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعت القطبين اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب.
وقال «صلاح» في تصريحات لقناة الاهلي عقب اللقاء: "مباراة الزمالك تعتبر مباراة خاصة بعيدًا عن الدوري والمنافسة، بالنسبة لنا كان لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على آمالنا في حصد لقب الدوري ، تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة بأن لا بديل عن الفوز اليوم، وبالفعل سيطرنا على مجريات المباراة منذ بدايتها وتحكمنا بها، وأثبتنا أن لا يوجد فريق في مصر يستطيع الوقوف أمامنا".
وأكمل: "نملك الآن 3 أجيال مختلفة داخل الفريق، استطعنا أن نصحح الأوضاع، ومازال أمامنا 12 مباراة أخرى، علينا التركيز من أجل حصد اللقب، البطولة هذا العام مختلفة والمنافسة في منتهى القوة ولكن نثق في قدرتنا على التتويج في نهاية الموسم".
واختتم صلاح تصريحاته موجهًا الشكر لجماهير الأهلي التي تقف خلف الفريق دائمًا، موضحًا: "ألف شكر للجمهور اللي وقف جنبنا بعد التعثر أمام بتروجيت وكان لديه ثقة في الفريق وبالفعل لم نخذلهم".