ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طائرة الأهلي بعد الفوز على الزمالك: لا يوجد فريق في مصر يقف أمامنا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:43 ص
أحمد صلاح
أحمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
أبدى أحمد صلاح نجم فريق الكرة الطائرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه الحاسم على الزمالك، في ختام الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعت القطبين اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب.

وقال «صلاح» في تصريحات لقناة الاهلي عقب اللقاء: "مباراة الزمالك تعتبر مباراة خاصة بعيدًا عن الدوري والمنافسة، بالنسبة لنا كان لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على آمالنا في حصد لقب الدوري ، تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة بأن لا بديل عن الفوز اليوم، وبالفعل سيطرنا على مجريات المباراة منذ بدايتها وتحكمنا بها، وأثبتنا أن لا يوجد فريق في مصر يستطيع الوقوف أمامنا".

وأكمل: "نملك الآن 3 أجيال مختلفة داخل الفريق، استطعنا أن نصحح الأوضاع، ومازال أمامنا 12 مباراة أخرى، علينا التركيز من أجل حصد اللقب، البطولة هذا العام مختلفة والمنافسة في منتهى القوة ولكن نثق في قدرتنا على التتويج في نهاية الموسم".

واختتم صلاح تصريحاته موجهًا الشكر لجماهير الأهلي التي تقف خلف الفريق دائمًا، موضحًا: "ألف شكر للجمهور اللي وقف جنبنا بعد التعثر أمام بتروجيت وكان لديه ثقة في الفريق وبالفعل لم نخذلهم".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

اللي جاي كبير قوي.. محمد جمعة يشارك جمهوره كواليس «نسل الأغراب»

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 23/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

سعر الذهب اليوم 23-3-2021

عضته تقتل 26 شخصا.. سائحة تقع فريسة لـ أخطر مخلوق بحري على الأرض

كلنا بنحبك وفي ضهرك.. مصطفى درويش يساند شريف الدسوقي بمحنته

كيف تكون الأم قدوة وهي ترتدي الجينز؟ جدل في الهند بسبب ملابس الشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور