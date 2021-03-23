طائرة الأهلي بعد الفوز على الزمالك: لا يوجد فريق في مصر يقف أمامنا

أبدى أحمد صلاح نجم فريق الكرة الطائرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه الحاسم على الزمالك، في ختام الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعت القطبين اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب.





وقال «صلاح» في تصريحات لقناة الاهلي عقب اللقاء: "مباراة الزمالك تعتبر مباراة خاصة بعيدًا عن الدوري والمنافسة، بالنسبة لنا كان لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على آمالنا في حصد لقب الدوري ، تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة بأن لا بديل عن الفوز اليوم، وبالفعل سيطرنا على مجريات المباراة منذ بدايتها وتحكمنا بها، وأثبتنا أن لا يوجد فريق في مصر يستطيع الوقوف أمامنا".



