ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريم حافظ: أنا وتريزيجيه "شوفنا الويل" في الأهلي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:19 ص
كريم حافظ
كريم حافظ
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف كريم حافظ المُحترف في صفوف مالاتيا سبور، عن رأيه في رحلة كفاحه مع محمود حسن تريزيجيه داخل النادي الأهلي. 


وقال حافظ خلال تصريحاته في برنامجه جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس، إن تريزيجيه صديقه ويعتبر الأخ الأكبر له، منذ الصغر، خمس سنوات داخل النادي الأهلي. 


وتابع حافظ: شوفت "الويل" أنا وتريزيجيه في الأهلي فهو يعتبر الصديق المقرب لي مهما طال الزمن. 


وأضاف أن الدوري التركي من الدوريات الكبيرة وبه أسماء مميزة من اللاعبين الكبار، ويعتبر اللاعب المصري هناك رمزا من رموز كرة القدم. 


وأكمل: أحمد حسن وتريزيجيه صنعا اسمين كبيرين للاعبين المصريين في الدوري التركي وهذا يميز أي لاعب يحترف هناك. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

أخبار الرياضة .. كهربا يكسر حاجز كورونا .. مصطفى محمد يواصل التألق .. محمد صلاح أعلى راتب في ليفربول .. تريزيجيه يقترب من الرحيل

قائمة منتخب مصر.. 5 أسماء جديدة تفرض نفسها على البدري

عدنان حلبية يكشف تفاصيل خلاف إدارة المصري مع كريم العراقي

مدرب منتخب مصر يلمح لضم ثنائي سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

أحمد حسن: أحمد فتحي سبب حرمان عبد المنصف من الانضمام لمنتخب مصر

هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير دواء الأسبرين على كورونا

رانيا يوسف تخرج عن صمتها لترد على الشامتين في وفاة نوال السعداوي

السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه .. احذر سرقة التيار الكهربائي

تشييع جثمان فوزية أبو زيد بعد انتهاء صلاة الجنازة في غياب تام للفنانين

رئيس جامعة سوهاج: عملية إزالة الساطور من وجه سيدة بعد صراعها مع ضرتها استمرت 7 ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور