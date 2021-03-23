كريم حافظ: أنا وتريزيجيه "شوفنا الويل" في الأهلي

كشف كريم حافظ المُحترف في صفوف مالاتيا سبور، عن رأيه في رحلة كفاحه مع محمود حسن تريزيجيه داخل النادي الأهلي.









وقال حافظ خلال تصريحاته في برنامجه جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس، إن تريزيجيه صديقه ويعتبر الأخ الأكبر له، منذ الصغر، خمس سنوات داخل النادي الأهلي.









وتابع حافظ: شوفت "الويل" أنا وتريزيجيه في الأهلي فهو يعتبر الصديق المقرب لي مهما طال الزمن.









وأضاف أن الدوري التركي من الدوريات الكبيرة وبه أسماء مميزة من اللاعبين الكبار، ويعتبر اللاعب المصري هناك رمزا من رموز كرة القدم.







