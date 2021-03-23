مساعد باتشيكو: رأينا رحيل الجهاز الفني في أعين لاعبي الزمالك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

أكد أليكس كوستا، المدرب المساعد لباتشيكو، أن مسألة إقالتهم من تدريب الزمالك؛ كانت محيرة بالنسبة لهم.





وقال أليكس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نتابع الصحف التي تتحدث عن إقالتنا لكن لم يتحدث معنا أحد؛ لذلك كان الموضوع محيرا لنا".





وأكمل: "قبل مباراة سيراميكا كليوباترا رأينا في أعين اللاعبين أننا سنرحل، وأول من تحدث معنا عن الرحيل هى الإدارة المالية بعد المباراة عند الساعة الحادية عشر مساء بأنهم قرروا إنهاء العقد".





وأتم: "لم أُفاجأ برحيلنا؛ لأن هذه كرة القدم، وأتمنى التوفيق للفريق بالمرحلة المقبلة".