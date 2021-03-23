ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مساعد باتشيكو: رأينا رحيل الجهاز الفني في أعين لاعبي الزمالك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:43 ص
باتشيكو
باتشيكو
Advertisements
حسن العمدة
أكد أليكس كوستا، المدرب المساعد لباتشيكو، أن مسألة إقالتهم من تدريب الزمالك؛ كانت محيرة بالنسبة لهم.

وقال أليكس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نتابع الصحف التي تتحدث عن إقالتنا لكن لم يتحدث معنا أحد؛ لذلك كان الموضوع محيرا لنا".

وأكمل: "قبل مباراة سيراميكا كليوباترا رأينا في أعين اللاعبين أننا سنرحل، وأول من تحدث معنا عن الرحيل هى الإدارة المالية بعد المباراة عند الساعة الحادية عشر مساء بأنهم قرروا إنهاء العقد".

وأتم: "لم أُفاجأ برحيلنا؛ لأن هذه كرة القدم، وأتمنى التوفيق للفريق بالمرحلة المقبلة".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور