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ديني

حكم الإنفاق من أموال الأيتام وهم صغار؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:55 ص
حكم الإنفاق من أموال
حكم الإنفاق من أموال الأيتام وهم صغار.. الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في أموال الأيتام القصر، أنها في المجلس الحسبي، والتصرف فيها يكون من خلال هذا المجلس.

وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه لا يجوز الأخذ من هذه الأموال ولا الاستلاف منها ما دام ليس هناك ضرورة لذلك.

وأكد أنه ينبغي الحفاظ على أموال الأيتام حتى يكبروا ويتصرفوا فيها كيفما يشاؤون، منوها بأنه يجوز الأخذ من هذه الأموال إذا كانت هناك ضرورة لإنفاقها على الأيتام وما فيه مصلحتهم.

هل يجوز أن أنفق من معاش طفلي اليتيم؟

سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار.

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الزوج الثاني مكلف أن ينفق من أمواله الخاصة على أطفاله، ومعاش الطفل اليتيم خاص به فقط.

وتابع":إياك أن تقربوا مال اليتيم، وما تبقى من معاش الطفل اليتيم يوضع في دفتر توفير ، قال تعالى" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

زوجك الثاني مكلف أن ينفق على أبناءه لكن اليتيم إياكم أن تقربوا ماله، وما يتبقى من معاشه يوضع في دفتر توفير أو في البنك، احفظوا أنفسكم من أموال اليتامى.

وقال الشيخ عويضة عثمان، ، إن كفالة اليتيم من أجلّ أعمال البر ، وخاصة إذا كان أولئك اليتامى ذوي رحم ، ويكفي في فضل كفالة اليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا).

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حرم الإسلام كل صور الاستيلاء على الأموال بالباطل، وخصَّ مال اليتيم بمزيدٍ من الحفظ؛ فتوعد من اعتدى عليه بالعقوبة.

واستشهد المركز عبر صفحته بـ«فيسبوك» بقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا». [النساء: 10]. 
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