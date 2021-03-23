أخبار التكنولوجيا.. 5 أخطاء شائعة تتسبب في تدمير أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.. وآبل تطلق هواتف iPhone 13 فى هذا الموعد

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أطلقت شركة فيفو الصينية، المواصفات الكاملة للنسخة العالمية من هاتف vivo X60 Pro الذى سيتم إطلاقه غدا فى الهند، تمهيدا لإطلاقه بعدها بأيام قليلة جدا فى الأسواق العالمية، وذلك بعدما تم إطلاقه فى الصين منذ عدة أسابيع.

أطلقت شركة فيفو الصينية، المواصفات الكاملة للنسخة العالمية من هاتف vivo X60 Pro الذى سيتم إطلاقه غدا فى الهند، تمهيدا لإطلاقه بعدها بأيام قليلة جدا فى الأسواق العالمية، وذلك بعدما تم إطلاقه فى الصين منذ عدة أسابيع.



