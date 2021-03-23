أخبار التكنولوجيا.. 5 أخطاء شائعة تتسبب في تدمير أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.. وآبل تطلق هواتف iPhone 13 فى هذا الموعد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أطلقت شركة فيفو الصينية، المواصفات الكاملة للنسخة العالمية من هاتف vivo X60 Pro الذى سيتم إطلاقه غدا فى الهند، تمهيدا لإطلاقه بعدها بأيام قليلة جدا فى الأسواق العالمية، وذلك بعدما تم إطلاقه فى الصين منذ عدة أسابيع.
كشفت تسريبات أن شركة Apple آبل الأمريكية، ستصدر هواتفها الرائدة iPhone 13 فى موعد مبكر كثيرا عن العام الماضى عندما أطلقت هواتف iPhone 12 قبالة نهاية العام، ومن المقرر أن تتبع الشركة الجدول الطبيعى لها.
كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية، ستؤجل إصدار هواتفها الرائدة Huawei P50 ، إلى شهر مايو القادم، حيث يعد قرار التأجيل هو الثانى من نوعه الذى يصدر فى خلال أسابيع قليلة، حيث كان التاجيل الأول يشير إلى إطلاقها فى أواخر مارس الحالى أو شهر أبريل القادم.
كشف تقارير أن نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 المملوك لشركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، سيبدأ مشاركة سجل الويب وتتبع أنشطة المستخدمين و بعض البيانات الخاصة بهم مع التطبيقات الأخرى كميزة جديدة فى التحديث القادم له، مما ينذر بوجود احتمالية لانتهاك خصوصية وأمن المستخدمين.
تخضع التطبيقات فى الصين للإشراف المباشر من قبل الحزب الشيوعي الصيني الذى يتحكم في سير تطور الإنترنت والشبكات في البلاد، و يقوم بفرض رقابة شديدة على المواقع الإلكترونية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الدردشة، وتخضع كل التطبيقات المحلية لإشرافه، بخلاف التطبيقات الأجنبية غير المسموح بها من الأساس.
أصبح اعتمادنا واستخدامنا لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب فى الوقت الحالى، أكثر من أى وقت مضى، منذ تفشى فيروس كورونا ، كوفيد-19، وأصبحت الدراسة والعمل من المنزل عنصرا رئيسيا فى بعض الأوقات أو شبه كلى، الأمر الذى أثر بشكل كبير على الاستهلاك المتزايد والوقت الذى نقضيه على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب .
أعلنت شركة vivo فيفو الصينية، رسميا، عن إطلاقها هاتف iQOO U3X ، والذى يصدر تحت العلامة التجارية الفرعية التابعة لها iQOO ، حيث يأتى الهاتف مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .