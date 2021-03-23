ميدو يشيد بالثنائي سواريز وإبراهيموفيتش عقب تألقهما

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق والمحترف فى العديد من الأندية الأوروبية، بالثنائي زلاتان إبراهيموفيتش ولويس سواريز، حيث لعب بجوارهما في صفوف أياكس الهولندي.





وقال ميدو ، عبر برنامجه "أوضة اللبس" بقناة النهار: " فخور باللعب بجوار الثنائي إبراهيموفيتش وسواريز، وكنت أتمنى أن أملك العقلية ويعود بي الزمن لأستمر في مسيرتي الكروية حتى الآن".





واكمل :" التألق في أوروبا يستلزم امتلاك عقلية رائعة ومنظمة وروح من الإصرار والتحدي، الموهبة وحدها لا تكفي".





وأوضح ميدو:" لويس سواريز أعطى درسًا للجميع بعدما رحل في يوم وليلة عن صفوف برشلونة الإسباني رغم أنه كان أحد نجوم الفريق، ولكن المدرب رونالد كومان أخطره بالمغادرة، لم يتحطم ولم يمر بحالة نفسية سيئة، بل انتقل لفريق كبير بقيمة أتلتيكو مدريد وسجل هدفه رقم 500 في مسيرته وينافس بقوة مع فريقه على حصد لقب الدوري الإسباني".





وتابع: "إبراهيموفيتش أيضًا مبهر وما زال يلعب في المستوى الأول في أوروبا رغم اقترابه من عامه الأربعين وعاد في الأيام الماضية لمنتخب السويد بعد غياب 5 أعوام كاملة".